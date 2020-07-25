كل شيء مثالي أتمني البقاء أكثر.. نيللي كريم تشارك جمهورها بصورة من دبي

نشرت الفنانة نيلي كريم صورة جديدة لها من دبي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وكتبت نيلي كريم معلقة على صورة: من دبي مع الحب ، رحلتي الأولى بعد أن تم حبسي لفترة طويلة بسبب .. لقد سافرت أخيرًا إلى إحدى الوجهات المفضلة ، أتمنى أن أتمكن من البقاء أكثر ، كالعادة كل شيء أكثر من مثالي ، حسن ضيافتك جعلني أشعر بأنني في المنزل
وحازت الصورة علي اعجاب الكتير وجاءت التعليقات كالاتي :
انتي جميلة ، احلي نيلي ، قمر ربنا يحميكي
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وكانت شاركت نيلي كريم بمسلسل ب 100 وش في رمضان الماضي والذي شاركها في بطولته آسر ياسين،ومن تاليف عمرو الدالي وأحمد وائل و اخراج كامله أبو ذكري.
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From Dubai with love ❤️ my first trip after being locked down for such a long time because of 🦠....... I finally traveled to one of my favorite destinations , I wish I could stay more, as usual everything more than perfect , your warm hospitality made me feel home @jumeirahalnaseem @dubai @burjkhalifa #dubai #egypt # @malloftheemirates