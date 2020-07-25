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فن

كل شيء مثالي أتمني البقاء أكثر.. نيللي كريم تشارك جمهورها بصورة من دبي

السبت 25/يوليه/2020 - 02:06 ص
نيلي كريم
نيلي كريم
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة نيلي كريم صورة جديدة لها من دبي عبر صفحتها الرسمية على  موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتبت نيلي كريم معلقة على صورة: من دبي مع الحب ، رحلتي الأولى بعد أن تم حبسي لفترة طويلة بسبب  .. لقد سافرت أخيرًا إلى إحدى الوجهات المفضلة ، أتمنى أن أتمكن من البقاء أكثر ، كالعادة كل شيء أكثر من مثالي ، حسن ضيافتك جعلني أشعر بأنني في المنزل

وحازت الصورة علي اعجاب الكتير وجاءت التعليقات كالاتي :
انتي جميلة ، احلي نيلي ، قمر ربنا يحميكي 

اقر ايضا :
وكانت شاركت نيلي كريم بمسلسل ب 100 وش في رمضان الماضي  والذي  شاركها في بطولته آسر ياسين،ومن تاليف عمرو الدالي وأحمد وائل و اخراج كامله أبو ذكري.
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