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فن

مخرج صاحب المقام يهدي فيلمه إلى روح المخرج سمير سيف

السبت 25/يوليه/2020 - 07:01 ص
سمير سيف
سمير سيف
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محمد نبيـل
قام المخرج محمد العدل ماندو بوضع إهداء خاص في بداية تترات فيلمه الجديد "صاحب المقام" إلى روح المخرج الكبير سمير سيف.

وبرغم وفاة كل من الفنان إبراهيم نصر ومن بعده الفنان محمود مسعود، إلا أنهما يظهران كضيوف شرف ضمن فيلم "صاحب المقام" المنتظر عرضه في عيد الأضحى على منصة شاهد VIP التابعة لقنوات MBC.

فيلم "صاحب المقام"، بطولة النجمة يسرا وآسر ياسين، وأمينة خليل، وبيومى فؤاد، وريهام عبد الغفور، ونسرين أمين، ومحمود عبد المغنى وانجى المقدم تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.



الفيلم تم تأجيله قبل فترة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد وغلق دور العرض، وتظهر يسرا طوال أحداث الفيلم للنجم آسر ياسين الذى يجسد دور رجل أعمال ثرى، على هيئة روح وتطارده طوال الأحداث.

كان لـ آسر ياسين جد يعد وليا من أولياء الله الصالحين وله ضريح تكشفه له يسرا حينما تظهر له فى المنام بشكل دائم، وآسر ياسين متزوج من الفنانة أمينة خليل التى تشاركهما فى بطولة العمل وتتعرض لحادث سير أليم.
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