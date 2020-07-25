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فن

عرض حلقات مسلسل الحرامي على شاهد.. اليوم

السبت 25/يوليه/2020 - 03:01 ص
رانيا يوسف
رانيا يوسف
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محمد نبيـل
يظهر الفنان الشاب أحمد داش اليوم السبت في أولى بطولاته التلفزيونية من خلال مسلسل "الحرامي".

تدور أحداث مسلسل "الحرامي" حول عملية سطو فاشلة على أحد المنازل بطلاها سارقان ينجح أحدهما في الفرار بينما يقع الآخر في المصيدة.


ويرصد مُسلسل حكاية لص غير محترف، يعلق داخل بيت قديم بعد عودة غير متوقعة للأسرة. وفيما ينجح زميله بالهرب، ﯾﻔﺸﻞ ﻫ في اﻟﺨوج ﻟﯿﺒﻘﻰ ﻋﺎﻟﻘﺎً وﻣﺤﺎﺻًا في المنزل، ضمن أحداث فيها الكثير من التشويق والإثارة.

المسلسل من إخراج محمد سلامة، إنتاج أمير شوقي، فكرة وكتابة أحمد فوزي صالح ومحمد بركات، وبطولة بيومي فؤاد، رانيا يوسف، أحمد داش، كارولين عزمي، رنا الرئيس.

"الحرامي" من أعمال شاهد الأصلية القصيرة، متوافر في حلقاته الـ 10 على "شاهد VIP" اعتبارًا من 25 يوليو.
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