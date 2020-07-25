عرض حلقات مسلسل الحرامي على شاهد.. اليوم

يظهر الفنان الشاب أحمد داش اليوم السبت في أولى بطولاته التلفزيونية من خلال مسلسل "الحرامي".









بـ بلوزة لامعة.. زوجة مصطفى فهمي تتألق في أحدث ظهور لها اقرأ أيضا | تدور أحداث مسلسل "الحرامي" حول عملية سطو فاشلة على أحد المنازل بطلاها سارقان ينجح أحدهما في الفرار بينما يقع الآخر في المصيدة.

ويرصد مُسلسل حكاية لص غير محترف، يعلق داخل بيت قديم بعد عودة غير متوقعة للأسرة. وفيما ينجح زميله بالهرب، ﯾﻔﺸﻞ ﻫ ويرصد مُسلسل حكاية لص غير محترف، يعلق داخل بيت قديم بعد عودة غير متوقعة للأسرة. وفيما ينجح زميله بالهرب، ﯾﻔﺸﻞ ﻫ ﻮ في اﻟﺨ ﺮ وج ﻟﯿﺒﻘﻰ ﻋﺎﻟﻘﺎً وﻣﺤﺎﺻ ﺮ ًا في المنزل، ضمن أحداث فيها الكثير من التشويق والإثارة.





المسلسل من إخراج محمد سلامة، إنتاج أمير شوقي، فكرة وكتابة أحمد فوزي صالح ومحمد بركات، و بطولة بيومي فؤاد، رانيا يوسف، أحمد داش، كارولين عزمي، رنا الرئيس.



