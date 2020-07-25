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أخبار العالم

حصيلة قياسية.. أمريكا تسجل أكثر من 73 ألف إصابة بكورونا في 24 ساعة

السبت 25/يوليه/2020 - 04:14 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أفادت وكالة "رويترز" الإخبارية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت 73363 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ثاني أعلى حصيلة منذ بداية تفشي الجائحة.

ومنذ قليل، قالت "رويترز" إن الولايات المتحدة سجلت  أكثر من 1000 وفاة بفيروس كورونا في 24 ساعة لليوم الرابع على التوالي.

وفي وقت سابق، اعتبر كبير خبراء الأمراض المعدية الأمريكي، أنتوني فاوتشي، أن رئيس بلاده، دونالد ترامب، "يتحرك باتجاه سليم" في قراراته الخاصة بمكافحة فيروس كورونا.

وقال فاوتشي، في حديث لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية، أمس الجمعة، تعليقا على إلغاء ترامب المؤتمر العام للحزب الجمهوري في جاكسونفيل الذي كان من المخطط إجراؤه الشهر المقبل لإعلان ترشيحه رسميا للانتخابات الرئاسية: "ليس سرا بالنسبة للبيت الأبيض ماذا نعتقد أنا وزملائي في فريق العمل (لمكافحة فيروس كورونا) بشأن التجمعات الحاشدة".

وأضاف فاوتشي، الذي اكتسب خلال الجائحة شعبية كبيرة بين المواطنين الأمريكيين بسبب دوره في توضيح قضايا عدة متعلقة بالفيروس: "أعتقد أنه وبعض الآخرين في البيت الأبيض سمعوا ما قلناه حول هذا الأمر وآمل في أن ذلك أثر بشكل معين على القرار المتخذ".

وأشار كبير خبراء الأمراض المعدية إلى أن هناك قرارات إيجابية أخرى اتخذها ترامب مؤخرا، وأوضح: "كما ترون الرئيس خرج وتحدث عن موضوع ارتداء الكمامات وهو عمليا أوصى بذلك ولهذا السبب أعتقد أننا نسير باتجاه صحيح فيما يخص هذا الموضوع
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