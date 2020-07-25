ترامب عن فاوتشي: لا نتفق دائمًا على كل شيء.. والقرارات في يدي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، إنه لا يتفق دائمًا على كل شيء مع كبير أطباء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي.





وأضاف ترامب خلال مقابلة مع مؤسس موقع "بارستول سبورتس"، ديف بورتنوي: "حن لا نتفق دائما على كل شيء. إنه يود أن تفعل الأشياء التي لا ترغب في القيام به. لكن في نهاية المطاف أنا من يتخذ القرار".





وفي وقت سابق، اعتبر فاوتشي، أن ترامب، "يتحرك باتجاه سليم" في قراراته الخاصة بمكافحة فيروس كورونا.





وقال فاوتشي، في حديث لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية، أمس الجمعة، تعليقا على إلغاء ترامب المؤتمر العام للحزب الجمهوري في جاكسونفيل الذي كان من المخطط إجراؤه الشهر المقبل لإعلان ترشيحه رسميا للانتخابات الرئاسية: "ليس سرا بالنسبة للبيت الأبيض ماذا نعتقد أنا وزملائي في فريق العمل لمكافحة فيروس كورونا بشأن التجمعات الحاشدة".





وأضاف فاوتشي، الذي اكتسب خلال الجائحة شعبية كبيرة بين المواطنين الأمريكيين بسبب دوره في توضيح قضايا عدة متعلقة بالفيروس: "أعتقد أنه وبعض الآخرين في البيت الأبيض سمعوا ما قلناه حول هذا الأمر وآمل في أن ذلك أثر بشكل معين على القرار المتخذ".



