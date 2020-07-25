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منوعات

قادة الجيش الأمريكي يحذرون من تطوير الصين وروسيا طائرات بدون طيار.. تفاصيل

السبت 25/يوليه/2020 - 08:08 ص
صدى البلد
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حذر قادة الجيش الأمريكي من أن كلا من الصين وروسيا تقومان بتطوير طائرات بدون طيار ذاتية التحكم مع إمكانية القتل دون أي تدخل بشري.



ووفقًا لصحيفة "ديلي ستار"، يزعم قادة البنتاجون المسئولون عن التطبيقات العسكرية الأمريكية للذكاء الاصطناعي أن كلا البلدين يتجاهل الحدود الأخلاقية أو الاعتبارات المتعلقة باستخدام مثل هذه الطائرات بدون طيار.



 يستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد في كل من العمليات المدنية والعسكرية.



 جاءت التصريحات من ناند مولتشانداني، القائم بأعمال مدير مركز الذكاء الاصطناعي المشترك، وفقًا لتقارير صادرة عن البنتاجون.



وقال ناند للصحفيين: "نحن نعلم أن الصين وروسيا تطوران وتصدران تقنيات مراقبة وأنظمة قتالية مستقلة دون أن تقدم أي دليل على ضمانات وسياسات فنية أو أخلاقية كافية".



وسلط مولتشانداني الضوء على استخدام الصين للذكاء الاصطناعي في قضايا الشرطة المحلية مثل الرقابة والتعرف على الوجه، لكنه حذر أيضًا من العديد من التطبيقات العسكرية التي تسبب القلق.

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