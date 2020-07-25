مخابز السويس: زيادة تكلفة الخبز المدعم أصبحت حتمية فى ظل ارتفاع أسعارعناصر الإنتاج

أكد حمدى عيد، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالسويس، حتمية زيادة تكلفة إنتاج الرغيف المدعم من قبل وزارة التموين بعد الزيادات الكبيرة التى شهدتها مدخلات الإنتاج، علاوة على زيادة الأجور والإيجارات وفواتير الكهرباء والمياه وغيرها من العناصر التى ارتفعت فى ظل ثبات سعر التكلفه للرغيف منذ أعوام.





وقال حمدي عيد، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن الغرفة التجارية بالسويس برئاسة محمد الملاح وشعبة المخابز بالغرفة، استقبلت منذ أيام وكلاء وزارة التموين ومديرية التموين بالسويس وأعضاء الشعبة العامة للمخابز وشعبة مخابز السويس، وتم إجراء معدلات إنتاج جوال الدقيق على وزن ٩٠ جراما بنظام المجر لمخبز بسوق المثلث النموذجية، والتى تمت بنجاح مع إشادة من الحاضرين بجميع الإجراءات الصحية والتصنيعية لهذه النوعية من الخبز المدعم والتعرف على الطبيعة على تكلفة جوال الدقيق سواء بلدى أو المجر وزن 90 جراما، وعلى أن جوال الدقيق يصنع كم عدد من الأرغفة من تلك النوعية فى إطار الدراسة التى تعدها وزارة التموين بالتنسيق مع الشعبة العامة وأصحاب المخابز تمهيدا لزيادة التكلفة التى أعلنت الوزارة عنها.



















وأضاف أن الاجتماع تم بحضور محمد الملاح، رئيس الغرفة، وأمين الشاطر، سكرتير الغرفة، وعلي منصور، أمين صندوق الغرفة، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة أمين همام ومحمد محسب وأحمد عيد وعلاء لاشين والسيد عبد الرحيم العدوي، وعبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، ومن شعبة مخابز السويس حمدي عيد، رئيس الشعبة، وعلاء لاشين وسيد العدوى، أعضاء الشعبة، ومحمد عبد الجواد وهانى من الجيزة، ومجدى السرس من الإسكندرية، وحسن محمدى من الشرقية، ومعتز أبو على من شمال سيناء، والرقابة التموينية بالسويس، ومدير إدارة شمال التموينية.





كما شهد الاجتماع أحمد مهدي، وكيل أول وزارة التموين، وعلاء مرتضى، وكيل وزارة التموين، وعماد زين العابدين، مدير تموين السويس، ومحمد رشاد، وكيل مديرية التموين.