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اقتصاد

بقيمة 3.9 مليار دولار.. بنك Goldman Sachs يوافق على دفع تسوية في فضيحة الصندوق الماليزي

السبت 25/يوليه/2020 - 09:00 ص
صدى البلد
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وكالات

أعلن بنك Goldman Sachs أنه وافق على تسوية من شأنها ستؤدى لإسقاط ماليزيا جميع التهم الجنائية ضد البنك في قضايا فساد بصندوق الاستثمار الحكومي 1MDB



وأوضح البنك أن هذه التسوية ستتم مقابل بقيمة 3.9 مليار دولار، وتتضمن الصفقة تسوية نقدية بقيمة 2.5 مليار دولار تدفع لماليزيا.



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لكن لا يزال من غير الواضح كيف ستؤثر التسوية مع ماليزيا على المناقشات بين Goldman Sachs ووزارة العدل الأمريكية.



ومن شأن الصفقة أن تكون بمثابة علامة فارقة في جهود ماليزيا المستمرة منذ سنوات لاسترداد مليارات الدولارات التي خسرتها خلال هذه الفضيحة.



وطلبت حكومة مهاتير محمد، رئيس الوزراء، ما يصل إلى 7.5 مليار دولار من Goldman Sachs كتسوية لهذه القضية، في حين أن مفاوضيها توصلوا إلى أرقام تتراوح بين ملياري إلى 3 مليارات دولار في المناقشات الخاصة.

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