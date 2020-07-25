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درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 25 - 7 - 2020 في المحافظات

السبت 25/يوليه/2020 - 08:39 ص
درجات الحرارة
درجات الحرارة
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شيرين عادل
عرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "dmc"، تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 25 -7- 2020، في القاهرة وجميع المحافظات.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس حار على السواحل الشمالية وعلى الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة الصغرى 24 والعظمى  35

الإسكندرية الصغرى 25 والعظمى 32

مطروح الصغرى 21 والعظمى 29

 شبين الكوم الصغرى 24 والعظمى 36
 
طنطا الصغرى 24 والعظمى 35
 
دمنهور الصغرى 24 والعظمى 34
 
بلطيم الصغرى 25 والعظمى 33
 
السلوم الصغرى 20 والعظمى 31
 
سيوة الصغرى 21 والعظمى 34
 
بورسعيد الصغرى 23 والعظمى 31
 
دمياط الصغرى 23 والعظمى 31
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