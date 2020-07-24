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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 24-7-2020 في محافظات مصر

الجمعة 24/يوليه/2020 - 08:32 ص
حالة الجو
حالة الجو
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البهي عمرو
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "dmc"، تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 24- 7- 2020، في القاهرة  والمحافظات.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس حار على السواحل الشمالية وعلى الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة الصغرى 24 والعظمى 36

الإسكندرية الصغرى 25 والعظمى 32

مطروح الصغرى 21 والعظمى 29

 شبين الكوم الصغرى 24 والعظمى 36
 
طنطا الصغرى 24 والعظمى 35
 
دمنهور الصغرى 24 والعظمى 34
 
بلطيم الصغرى 25 والعظمى 33
 
السلوم الصغرى 20 والعظمى 31
 
سيوة الصغرى 21 والعظمى 34
 
بورسعيد الصغرى 23 والعظمى 31
 
دمياط الصغرى 23 والعظمى 31

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