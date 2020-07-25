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أخبار البلد

عبر 12 رحلة طيران.. عودة 1895 عاملا مصريا من العالقين بالكويت إلى البلاد اليوم

السبت 25/يوليه/2020 - 09:03 ص
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
تعبر مطار الكويت الدولي  20  رحلة طيران تحمل علي متنها   3660 راكبا إلي مطارات   7  دول هي :  مصر ، والإمارات ، ولبنان ، وباكستان،  وبنجلاديش، وقطر ، والأردن ، وتصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلي  مطارات مصر  إلي 12 رحلة تقل 1895 عاملا مصريا من العالقين.

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا بذلك، اليوم  السبت ، عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول  العمل  بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ12 سوف تصل إلي مطارات القاهرة ،  وسوهاج، والأقصر، والإسكندرية، مشيرا إلى أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس المكتب العمالي بالكويت، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 12 رحلة  مغادرة للعاملين المصريين  بالكويت اليوم  السبت الموافق   25 يوليو ، وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص، علي متنها جميعا   1895 عمال. 

 وقال : إن الرحلة الأولى علي الكويتية   رقم 1541 قيام من مطار الكويت 7:15 تصل مطار القاهرة وعلي متنها 190عاملا، والرحلة الثانية علي الكويتية رقم 1645 قيام من مطار الكويت  9:05  تصل مطار  سوهاج وعلي متنها  145 عاملا، والرحلة الثالثة علي اير كايرو رقم     2406 قيام من مطار الكويت 13:30 وتصل مطار سوهاج وعلي متنها 145 عاملا. 
 
أما الرحلة الرابعة  علي طيران  المصرية رقم 2011 قيام من الكويت 13:45 ، يصل مطار القاهرة وعلي متنها  145  عاملا، والخامسة  علي الكويتية  رقم  541  قيام من الكويت  14:15 وصول مطار  القاهرة ، وعلي متنها 190 عاملا ، والرحلة السادسة علي طيران فلاي ايجيبت  رحلة رقم 5086 قيام من الكويت 15:00 وصول مطار أسيوط  وعلي متنها 165 عاملا ، والرحلة السابعة علي الكويتية رحلة رقم  545 قيام من الكويت 16:15 وصول مطار القاهرة وعلي متنها 190 عاملا.

والرحلة الثامنة علي  العربية - مصر  رقم 218 قيام من الكويت 17:05 ، وصوله إلي مطار أسيوط وعلي متنها 145 عاملا، والرحلة التاسعة علي طيران الجزيرة رقم 1733 قيام من الكويت 19:05 وصوله إلي مطار القاهرة  وعلي متنها 145 عاملا.

والرحلة العاشرة  علي العربية - مصر رقم 722 قيام من الكويت 19:20 وصول مطار القاهرة وعلي متنها 145 عاملا ، والرحلة الحادية عشر  علي طيران الجزيرة رقم 1713 قيام من الكويت 20:05 وصول مطار سوهاج وعلي متنها 145 عاملا ، والثانية عشر  علي طيران الجزيرة رقم 1707 قيام من الكويت 20:15 وصول مطار الأقصر وعلي متنها 145 عاملا، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر  برعاياها  في الخارج.

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