سياسية: الدعم العربي لمصر لتطهير ليبيا من إرهاب تركيا يذكرنا بأجواء 73

قالت المهندسة رحاب الجزار، الباحثة في شئون السياسة والمرأة، إن الدعم العربي لمصر لإنقاذ ليبيا من براثن الإرهاب والإحتلال التركي يذكرها بأجواء انتصار حرب أكتوبر ٧٣ عندما اتحد العرب فانتصروا





وأكدت الجزار، أن موقف الرئيس السيسي والدولة المصرية واضح تماما خاصة عندما تحدث الرئيس السيسي وقال لم نكن يوما غزاة، وسندخل بطلب منكم ونخرج بأمر منكم تلك كانت الجملة التى قالها الرئيس عبدالفتاح السيسي في خطابه أمام شيوخ القبائل الليبية أثناء وجودهم في مصر لطلب الحماية من المحتل التركى أردوغان وأن مصر لم تكن يوما دولة معتدية على حقوق غيرها وأنها تحفظ حقوق الجوار.





وأردفت قائلة إن دعم السعودية والإمارات والبحرين والأردن والعديد من الدول العربية والدولية لمصر وقبلها البرلمان الليبي وقائد الجيش الليبي خليفة حفتر يعطي كل الشرعية للدولة المصرية لأخذ كافة الخطوات والإجراءات لحماية الجهة الغربية وعمقها الإستراتيجي هناك.