فنان تشكيلي ينحت آثارا فرعونية على سنون الأقلام الرصاص..شاهد

قال الفنان إبراهيم بلال، مروج للسياحة المصرية من خلال النحت على القلم الرصاص، إن فكرة النحت على اقلام الرصاص جاءته من خلال متابعته لأحد الفنانين عبر تطبيق "إنستجرام"، موضحا أنه أنجذب للفكرة وقرر أن يخوض تلك التجربة .
وأضاف الفنان إبراهيم بلال، عبر "سكايب" ، لـ برنامج "صباح الخير يامصر" ، المذاع على فضائية القناة الأولى، أن تنفيذ الفكرة في بدايتها كان صعبا، وواجهته الكثير من الصعوبات، ولكنه لم يتوقف عن المحاولة.
وأشار "بلال"، إلى أنه أراد أن يستخدم هذا الفن ، في فكرة جيدة ، ولم يجد أهم من نحت الأثار المصرية، موضحا أنه استخدم في البداية أقلام رصاص كبيرة السنون، وبعد ذلك أستطاع أن ينحت على سنون أقلام رصاص رفيعة.