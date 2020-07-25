AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

طلاب الفرق النهائية بجامعة القاهرة يواصلون امتحاناتهم للأسبوع الثالث

السبت 25/يوليه/2020 - 10:25 ص
امتحانات الفرق النهائية
امتحانات الفرق النهائية
Advertisements
قســـم التعليــــم

بدأ اليوم، الأسبوع الثالث لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الفرق النهائية بجامعة القاهرة.


حيث تعقد الامتحانات اليوم في كليات: الحقوق (فرنسي)، والآداب، والآثار، والإعلام، ودار العلوم، وفرع الخرطوم (التجارة)، والهندسة، والعلاج الطبيعي، والتربية النوعية، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والطفولة المبكرة، والطب البيطري، والزراعة، والطب، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.


اقرأ أيضا|

التعليم العالي تعلن موعد انطلاق تنسيق الثانوية العامة 2020.. و6 أغسطس فتح الموقع


وقد نجحت خطة جامعة القاهرة على مدار الأسبوعين الماضيين منذ بدء الامتحانات السبت 11 يوليو، في تقليل الكثافة الطلابية وفقًا لأقصى درجات الاحتراز الممكنة، وتنظيم سير الامتحانات في الكليات بما يحقق الإنسيابية والتباعد، والوقاية من العدوى بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.


حيث أشرف الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، على عملية التنسيق بين جداول الكليات بنفسه لتفادي الكثافات وتفادي إجراء الامتحانات في خيام وهو الأمر الذي نجحت جامعة القاهرة في القضاء عليه منذ أكثر من 3 سنوات.


اقرأ أيضا|

متفوقة على جامعات أمريكية وأوروبية.. الخشت: جامعة القاهرة تقدمت في 8 تصنيفات عالمية مرموقة


وكان الدكتور محمد عثمان الخشت، وجه عمداء الكليات بضرورة الالتزام باتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للامتحانات، وتوفير كل الخدمات للطلاب وتوفير قاعات كبيرة تستوعب أعداد الطلاب والتأكد من استيفاء أماكن إجراء الامتحانات للضوابط المقررة للوقاية من حيث التهوية ومراعاة التباعد الاجتماعي والسلامة، وإجراء عمليات التطهير يوميًا في كل الأماكن التي تجرى بها الامتحانات، وترك مدة كافية بين امتحانات المواد تيسيرًا على الطلاب، وإعداد اللجان الخاصة للطلاب ذوي القدرات الخاصة ووجود من يعاونهم، وتوافر لجان طبية متخصصة من لجان مكافحة العدوى داخل الحرم الجامعي وفي الكليات للتعامل الطبي السريع مع أي حالة اشتباه.

طلاب الفرق النهائية بجامعة القاهرة يواصلون امتحاناتهم للأسبوع الثالث
طلاب الفرق النهائية بجامعة القاهرة يواصلون امتحاناتهم للأسبوع الثالث
طلاب الفرق النهائية بجامعة القاهرة يواصلون امتحاناتهم للأسبوع الثالث
طلاب الفرق النهائية بجامعة القاهرة يواصلون امتحاناتهم للأسبوع الثالث
طلاب الفرق النهائية بجامعة القاهرة يواصلون امتحاناتهم للأسبوع الثالث
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اليوم.. مدينة الطلاب بجامعة القاهرة تستقبل طلاب علوم وتربية نوعية وتمريض

الخشت يتفقد لجان الامتحانات في 4 كليات ويطمئن على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لسلامة المشاركين

رئيس جامعة القاهرة: لا مشكلات في امتحانات الفرق النهائية حتى الآن

لم نرصد أي معوقات..الخشت: ١٣ كلية تؤدي امتحانات السنوات النهائية ولم نرصد أي معوقات

انتهاء الأسبوع الأول من امتحانات كليات جامعة القاهرة دون معوقات

اليوم.. انطلاق امتحانات طلاب الفرق النهائية بجامعة القاهرة في كليات الإعلام والصيدلة والطفولة المبكرة

ترشيحاتنا

تطبق غدا.. تعرف على القرارات الجديدة التي اتخذتها الحكومة بشأن فيروس كورونا

لطلاب علمي رياضة فقط.. وكيل كلية الذكاء الاصطناعي يوضح تفاصيل عن المناهج وشروط الالتحاق

بعد خضوعها للعلاج النفسى.. إيداع طفلة قليوب إحدى دور الرعاية

مواصفات سكودا سكالا skoda scala الجديدة في مصر.. صور

5 طرق للاستفسار عن التصالح على مخالفات البناء

قرار جمهوري بالموافقة على استضافة مقر مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاع

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى ذكرى رحيله الأولى.. 10 صور تكشف علاقة فاروق الفيشاوي بحفيدته لينا

لافتة وأنيقة.. 15 صورة تبرز جمال فساتين كارول سماحة فى عيد ميلادها

مواصفات سكودا سكالا skoda scala الجديدة في مصر.. صور