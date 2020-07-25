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فن

ينهشون أعراض غيرهم.. روان بن حسين تفتح النار على طليقها مجددا

السبت 25/يوليه/2020 - 11:46 ص
روان بن حسين
روان بن حسين
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أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة روان بن حسين تعليقا جديدا ترد فيه على طليقها رجل الأعمال الليبى يوسف مقريف وذلك بعد أن نشر تعليقا يكذبها فيه وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر. 

وقالت روان بن حسين: "يتبلون على غيرهم ويكذبون، يألفون، ينشرون الإشاعات، ينهشون بأعراض غيرهم والأحمق يصدّق ويتابع ويعيد النشر ... وأتحدّى "المتسلّق" بتقديم مايدل على صحة "ادعاءاته" .. الوعد لدى النيابه العامة في الكويت.

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وكانت فجرت روان بن حسين، مفاجأة مفجعة لمتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أعلنت عن تعرضها للاغتصاب على يد زوجها فضلا عن نقله مرضا جنسيا لها؛ بسبب علاقاته الجنسية المتعددة.

بدأت القصة عندما أعلنت روان عبر حسابها في موقع إنستجرام، انفصالها عن زوجها رجل الأعمال الليبي، يوسف المقريف، مرجعة ذلك إلى عدد من الأسباب؛ يأتي على رأسها أنه اغتصبها في بدء علاقتهما معا، وتم التستر على الأمر مع وعد بالزواج منها. 

وكتبت روان عبر حسابها: "وزوجي هو مغتصبي، كنت سأقوم بالإبلاغ عنه بعد الاغتصاب، لكن والده تدخل وأقنعني بعدم الإبلاغ عنه مقابل أن يتزوجني فور تخرجي من الجامعة، وهذا سيجعل الأمور أسهل".

وأوضحت روان أنها تجرأت على نشر القصة بعد أن رأت خلال الفترة الماضية تزايد أعداد النساء اللاتي يزحن الستار عن قصص التحرش والاغتصاب التي تعرضن له سابقا، قائلة: "الحديث مؤخرا عن قضايا التحرش في العالم العربي"، فقالت: "بما أنّ الجميع صار ينشر قصص المتحرّشين، أحببتُ أن أنشر قصتي".

كما ذكرت الفاشونيستا الكويتية، تفاصيل عن "خيانة زوجها لها"، فضلا عن اتهامه بشكل مباشر عن كونه السبب في نقل مرض خطير إليها من خلال ما وصفته بـ"ممارسته علاقات جنسية مع بائعات هوى".

وأعلنت روان إصابتها بمرض الورم الحليمي وهو ورم قد يتطور إلى سرطان يأتي من خلال نقل عدوى جنسية ويسبب الوفاة.

وهو الامر الذى اثار حفيظة زوجها وصديقة الذى قرر ان يكذب كلامها فى منشور على حسابه على تويتر. 
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