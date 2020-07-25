استعدادا للعيد.. محافظ الجيزة يشدد على غلق جميع الحدائق والمتنزهات حفاظا على المواطنين

عقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اجتماعا موسعًا مع رؤساء الأحياء والمراكز والمديريات الخدمية لبحث الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الأضحى المبارك.









ووجه محافظ الجيزة بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء التي تم اتخاذها للتعامل مع جائحة كورونا والمتضمنة غلق الحدائق والمتنزهات خلال أيام العيد ومواعيد غلق المقاهي والكافيتريات والمطاعم ومحال الحلويات والمحال التجارية والحرفية وبيع السلع والمولات والحفاظ على نسبة الدخول للمطاعم والمقاهي 50%.









وأكد راشد أن المحافظة اتخذت عددا من الإجراءات لاستقبال عيد الأضحى شملت فتح جميع المجازر الحكومية بالمجان أمام المواطنين الراغبين فى ذبح الأضحية، مع توقيع الكشف عليها قبل الذبح وحظر ذبح الأضاحى بنهر الطريق على أي مواطن أو جمعية تقوم بتلك الأعمال.









وقال إنه في حال المخالفة يحصّل مبلغ 3000 جنيه غرامة من المخالف وتشديد الرقابة للتأكد من تنفيذ ذلك حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة.









وأضاف أنه تقرر أيضا حظر إقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة سواء للمواطنين أو محلات الجزارة حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة وعدم إعاقة حركة المرور، مشددًا على سرعة التعامل بحزم مع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.







