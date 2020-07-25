AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

تسجيل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ضمن جهات تقويم المطابقة العالمية ببرنامج «سابر» السعودي

السبت 25/يوليه/2020 - 01:33 م
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم
أعلن المهندس إسماعيل جابر، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، تسجيل الهيئة ضمن جهات تقويم المطابقة العالمية المقبولة ببرنامج "سابر" السعودي، بموافقة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وذلك بلائحة الجلود والأحذية والمنتجات النسيجية.

وقال "جابر"، إن هذه الموافقة تأتي في إطار التعاون المتواصل بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة السعودية، حيث ستسهم في تسهيل عملية انتقال السلع والمنتجات إلى السوق السعودى وهو ما سينعكس إيجابًا على زيادة معدلات التبادل التجارى بين مصر والمملكة.

وأشار إلى أن الهيئة تدعو الشركات المنتجة والمصدرين والمستوردين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتقدم إليها للحصول على شهادات مطابقة المنتجات طبقًا لمتطلبات اللوائح والمواصفات القياسية السعودية المعتمدة من برنامج "سابر" بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.


وأوضح رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات أن المنصة الالكترونية لبرنامج "سابر" تتيح كافة المعلومات عن البرنامج وبيانات حول النطاقات الجغرافية الدولية لجهات تقويم المطابقة المقبولة دوليًا لديها ومنها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالنطاق الجغرافي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتًا إلى أن المنصة تتيح أيضًا بيانات باللوائح الفنية المعتمدة بالبرنامج حاليًا توضح أرقام وأسماء المواصفات القياسية السعودية ومتطلباتها.

وأضاف  المهندس اسماعيل جابر أن المنصة تسهم أيضا فى تسريع إجراءات تسجيل شهادات المطابقة المطلوبة للمنتجات الاستهلاكية الكترونيًا سواء المستوردة أو المصنعة محليًا وتقليل الوقت اللازم لإنهاء الإجراءات الجمركية للمنتجات الاستهلاكية بالجمارك السعودية إلى جانب رفع مستوى المنتجات الآمنة والحد من المنتجات غير المطابقة للوائح والمواصفات.

وأكد ان تسجيل الهيئة فى منظومة سابر يأتي استكمالًا للنهج الذي تببناه الهيئة للتوافق مع أعلى معايير الجودة الدولية، حيث تأتى الهيئة في مقدمة الجهات الحاصلة على شهادة الجودة أيزو -19001، كما أن جميع معامل الهيئة حاصلة على شهادة الجودة أيزو -17025 في مجال فحص المواد الغذائية والصناعية.

وأشار إلى أن الهيئة هي الجهة الوحيدة في مصر الحاصلة على شهادة الجودة أيزو -17065 في مجال مطابقة الجودة للأجهزة المنزلية التي تعمل بالغاز المسال.

وأكد جابر حرص الهيئة على الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين عن طريق تطبيق أحدث النظم والالتزام بالقواعد المتبعة دوليًا في إجراءات الفحص وسحب العينات بما يسهم في تيسير حركة التجارة بين مصر والأسواق الخارجية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تضليل للمشاهد.. وقف إعلان الكمامة الطبية لـ"قطونيل" .. تفاصيل

خاص | رئيس حماية المستهلك: قطونيل ضربت بالقوانين عرض الحائط.. ورسالة مهمة لكل المنتجين

البرلمان يوافق على خطة التنمية المستدامة وموازنات الهيئات الاقتصادية

ترشيحاتنا

مواصفات سكودا سكالا skoda scala الجديدة في مصر.. صور

فى ذكرى رحيله الأولى.. 10 صور تكشف علاقة فاروق الفيشاوي بحفيدته لينا

حافظ على بنزين سيارتك بهذه الطريقة.. سلوكيات خاطئة تزيد استهلاك الوقود 40%

سعر الذهب في الأسواق اليوم السبت 25 -7-2020

الإخصاء لكثرة لحمه.. الإفتاء توضح عيوب في الأضحية لا تمنع ذبحها

الرئيس الأوكراني يشكر مصر لتحملها تكاليف علاج السائحين الأوكرانيين المصابين بـ كورونا

AdvertisementS

مارست الجنس مع حماها وجوزها نايم جنبهم.. والزوج: حرقتها في أماكن حساسة وقتلتها

حافظ على بنزين سيارتك بهذه الطريقة.. سلوكيات خاطئة تزيد استهلاك الوقود 40%

تطبق غدا.. تعرف على القرارات الجديدة التي اتخذتها الحكومة بشأن فيروس كورونا

إثيوبيا تواصل الاستفزاز: ملء سد النهضة ينهي الاستخدام غير العادل لنهر النيل وتوليد الطاقة الكهرومائية فبراير 2021

الرسوم الحقيقية لتجديد رخصة القيادة الخاصة والمستندات المطلوبة

الجيش الليبي: تركيا تنقل دفعات جديدة من المرتزقة السوريين لـ مصراتة

تحذير.. رسالة متداولة على واتساب قد تخترق هاتفك.. ماذا تفعل إذا وصلت إليك

سعر الذهب في الأسواق اليوم السبت 25 -7-2020

نجاح جديد للحكومة.. انخفاض معدل التضخم إلى أدنى مستوياته بـ مصر منذ 14 عاما.. إنفوجراف

مصر أكبر منك يا فاروق يا جعفر.. اتحاد الكرة يرفض اتهامات التدليس للأهلي والزمالك ومنتخب 90

فى ذكرى رحيله الأولى.. زيجات فاروق الفيشاوى ومأساته مع المرض

ثأرا لشرف ابنته.. أردوغان يحول وسائل التواصل الاجتماعي إلى سجن مفتوح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات فولكس فاجن volkswagen id.3 الكهربائة الجديدة.. فيديو وصور

فتح الرحلات لجبل موسى بسانت كاترين بعد غلق دام ٤ أشهر بسبب كورونا

متنوعة وبسيطة.. شاهد.. أبرز قصات شعر منة شلبي