تسجيل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ضمن جهات تقويم المطابقة العالمية ببرنامج «سابر» السعودي

أعلن المهندس إسماعيل جابر، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، تسجيل الهيئة ضمن جهات تقويم المطابقة العالمية المقبولة ببرنامج "سابر" السعودي، بموافقة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وذلك بلائحة الجلود والأحذية والمنتجات النسيجية.





وقال "جابر"، إن هذه الموافقة تأتي في إطار التعاون المتواصل بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة السعودية، حيث ستسهم في تسهيل عملية انتقال السلع والمنتجات إلى السوق السعودى وهو ما سينعكس إيجابًا على زيادة معدلات التبادل التجارى بين مصر والمملكة.





وأشار إلى أن الهيئة تدعو الشركات المنتجة والمصدرين والمستوردين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتقدم إليها للحصول على شهادات مطابقة المنتجات طبقًا لمتطلبات اللوائح والمواصفات القياسية السعودية المعتمدة من برنامج "سابر" بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.









وأوضح رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات أن المنصة الالكترونية لبرنامج "سابر" تتيح كافة المعلومات عن البرنامج وبيانات حول النطاقات الجغرافية الدولية لجهات تقويم المطابقة المقبولة دوليًا لديها ومنها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالنطاق الجغرافي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتًا إلى أن المنصة تتيح أيضًا بيانات باللوائح الفنية المعتمدة بالبرنامج حاليًا توضح أرقام وأسماء المواصفات القياسية السعودية ومتطلباتها.





وأضاف المهندس اسماعيل جابر أن المنصة تسهم أيضا فى تسريع إجراءات تسجيل شهادات المطابقة المطلوبة للمنتجات الاستهلاكية الكترونيًا سواء المستوردة أو المصنعة محليًا وتقليل الوقت اللازم لإنهاء الإجراءات الجمركية للمنتجات الاستهلاكية بالجمارك السعودية إلى جانب رفع مستوى المنتجات الآمنة والحد من المنتجات غير المطابقة للوائح والمواصفات.





وأكد ان تسجيل الهيئة فى منظومة سابر يأتي استكمالًا للنهج الذي تببناه الهيئة للتوافق مع أعلى معايير الجودة الدولية، حيث تأتى الهيئة في مقدمة الجهات الحاصلة على شهادة الجودة أيزو -19001، كما أن جميع معامل الهيئة حاصلة على شهادة الجودة أيزو -17025 في مجال فحص المواد الغذائية والصناعية.





وأشار إلى أن الهيئة هي الجهة الوحيدة في مصر الحاصلة على شهادة الجودة أيزو -17065 في مجال مطابقة الجودة للأجهزة المنزلية التي تعمل بالغاز المسال.



