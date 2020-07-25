بأزيد من السعر الرسمي وغير مطابقة.. ضبط 66 قضية تموينية بالجيزة خلال 24 ساعة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، حملات تموينية تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وذلك بتكثيف الجهود الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون وخاصة ما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، في مجال الحرص على ضبط الأسعار بالأسواق لتخفيف الأعباء على جميع المواطنين وخاصة محدودي الدخل.





ونجحت الحملات في ضبط عدد 66 قضية، بينهم 8 قضايا عدم حمل شهادة صحية، و6 قضايا عدم الإعلان عن أسعار، و10 قضايا إدارة منشأة بدون ترخيص.





وكذلك تمكنت الحملات من ضبط 9 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي، و8 قضايا إنتاج خبز ناقص الوزن، و9 قضايا إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و6 قضايا غش تجارى (مصنع مواد كيماوية ) بدون ترخيص، و11 قضية بيع اسطوانات بأزيد من السعر الرسمي.





تم تقنين الإجراءات حيالهم.



