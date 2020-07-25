ضبط عاطل قتل كهربائي لمعاتبته على خلاف سابق بينهما بالدقهلية

ألقى ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة القبض على عاطل بعد قيامة بالتعدي على أحد أقاربه وإصابته بجرح نافذ أودى بحياته لمعاتبتة علي خلاف سابق بينهم بمنطقة كفر البدماص.





تلقى اللواء رأفت الفقي، مدير امن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ للعقيد طارق الشحات، مأمور قسم شرطة ثان المنصورة، من مستشفي المنصورة الدولي بوصول صبري حفني علي حفني، 29 عاما ، كهربائي ومقيم كفر البدماص مصاب بطعنات نافذة بالبطن والصدر، جثة هامدة.





انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان بقيادة المقدم محمد مطر، رئيس المباحث، ومعاونة النقيب أحمد عبد العزيز،الي المستشفي وبسؤال مرافقي المتوفي اكدوا قيام مصطفى.ز,م، 36 عاما ،بالتعدي علية بمطواه لنشوب خلاف بين المجني عليه والقاتل في وقت سابق ونظرًا لصله القرابه بينهم،جاء المتهم لمعاتبة المجني علية مما ادي الي تطور المشاداة وقيام المتهم بإخراج سلاح أبيض عبارة عن مطواة قرن غزال، وطعنه وعند محاولته الهرب قام بطعنه مرة أخرى فسقط على الأرض جثه هامدة وفر المتهم هاربا من مكان الواقعة.



