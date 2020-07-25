محمود حميدة يحيي ذكرى رحيل فاروق الفيشاوي: أدعو الله ألا يغيب صوتك ولا صورتك عنٍى ما دمت حيّا

نشر الفنان محمود حميدة ، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام،صورة للفنان الراحل فاروق الفيشاوي.





أدعو الله ألا يغيب صوتك ولا صورتك عنٍى ما دمت حيّا ، #فاروق_الفيشاوي" وعلق محمود حميدة على الصورة قائلًا:





وجاء ذلك إحياء للذكرى السنوية لوفاة الراحل فاروق الفيشاوى .





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جدي بالذكر أن آخر الأعمال التي شارك فيها محمود حميده فيلم"الغسالة" ، ونشرت الشركة المنتجة للعمل صورة عبر حسابها من الكواليس وكتبت " فركش".





"الغسالة" من بطولة محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد سلام، تأليف عادل صليب،إخراج عصام عبد الحميد.





