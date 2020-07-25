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فن

محمود حميدة يحيي ذكرى رحيل فاروق الفيشاوي: أدعو الله ألا يغيب صوتك ولا صورتك عنٍى ما دمت حيّا

السبت 25/يوليه/2020 - 02:16 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر الفنان محمود حميدة ، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام،صورة للفنان الراحل فاروق الفيشاوي.

وعلق محمود حميدة على الصورة قائلًا: أدعو الله ألا يغيب صوتك ولا صورتك عنٍى ما دمت حيّا ،#فاروق_الفيشاوي" 

وجاء ذلك إحياء للذكرى السنوية لوفاة الراحل فاروق الفيشاوى . 

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جدي بالذكر أن آخر الأعمال التي شارك فيها محمود حميده فيلم"الغسالة" ، ونشرت الشركة المنتجة للعمل صورة عبر حسابها من الكواليس وكتبت " فركش".

"الغسالة" من بطولة  محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد سلام، تأليف عادل صليب،إخراج عصام عبد الحميد.


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