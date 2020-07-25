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تعليم

طلاب الدبلومات الفنية في أول أيام الامتحانات: العربي سهل

السبت 25/يوليه/2020 - 02:19 م
امتحانات الدبلومات
امتحانات الدبلومات الفنية 2020
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حسام الفقي / عدسة : نور المصري
أنهى منذ قليل طلاب الدبلومات الفنية، بلجنة مدرسة الشهيد الرائد محمد صلاح شلبي الثانوية الزراعية بالهرم، امتحان مادة اللغة العربية.

وقد التزم أولياء الأمور بتعليمات وزارة التعليم بعدم تواجدهم أمام المدرسة لانتظار أبنائهم، كما التزم جميع الطلاب بارتداء الكمامة.

ورصد صدى البلد آراء طلاب الدبلومات الفنية في امتحان اللغة العربية، حيث قال مصطفى إن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط، وأن الوزارة راعت الظروف الراهنة.

وقال الطالب حسين: الامتحان كان سهلا جدا.

وقد بدأ امتحان اللغة العربية ١٢ ظهرا لطلاب الدبلومات الدارسين بنظام  ٣ السنوات وسط إجراءات احترازية مشددة، للحفاظ على سلامة الطلاب والمدرسين.

انطلقت اليوم امتحانات الدبلومات الفنية 2020 "النظرية - دور اول"، على أن تنتهي يوم الخميس 13 أغسطس 2020.

ويؤدى الامتحانات التحريرية في الدور الأول لهذا العام 776161 طالبا وطالبة أمام 2987 لجنة وتنتهى الامتحانات التحريرية يوم الخميس الموافق 13/8/2020. ويبلغ عدد لجان النظام والمراقبة للتعليم الفنى بنوعياته (نظام السنوات الثلاث والسنوات الخمس) 25 لجنة، كما يبلغ عدد لجان الإدارة 23 لجنة، ويبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة 34 مركزا بجميع المحافظات. ويبلغ عدد الأعضاء العاملين بمراكز توزيع الأسئلة 4450 عضوا، كما يبلغ عدد المقدرين بلجان تقدير الدرجات والمنتدبين للجان السير 47679 مقــدر، ويبلغ عدد المنتدبين للجان سير الامتحان 177326 عضــوا.

وطالبت الوزارة الطلاب بأن يذهبوا إلى لجنة الامتحان قبل ميعاد امتحان اللغة العربية يوم السبت 25 يوليو القادم قبل بدء الامتحان بساعتين على النحو التالى:

 طلاب نظام الثلاث سنوات: ميعاد امتحان اللغة العربية من الساعة 12:00 – 2:30، وعلى الطلاب أن يتوجهوا الى لجان الامتحان بين الساعة 10:00 – 11:00 صباحًا. طلاب نظام الخمس سنوات: ميعاد امتحان اللغة العربية من الساعة 10:00 - 12:30، وعلى الطلاب أن يتوجهوا إلي لجان الامتحان بين الساعة 8:00-9:00 صباحًا. وأكدت وزارة التربية والتعليم ، على الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية من تعقيم كامل لجميع مقار أعمال الامتحانات قبل وبعد كل امتحان، وقياس درجة الحرارة لكل الطلاب والمعلمين يوميًا، وتوزيع كمامة قطنية، وواقي بلاستيكي للوجه، وواقي للحذاء، وكميات كافية من المطهرات لكل طالب، وكذلك توزيع نفس المهمات على المعلمين والإداريين بالإضافة إلي قفاز لكل يوم عمل.
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