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تعليم

نتيجة الثانوية العامة 2020.. التعليم: نسبة النجاح العامة أعلى من العام الماضي

السبت 25/يوليه/2020 - 02:26 م
جانب من الجولة
جانب من الجولة
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ياســـمين بدوي
تفقد الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، اليوم، لجنة النظام والمراقبة ولجنة تقدير الدرجات بمدرسة المنصورة الإعدادية بنين بالمنصورة بـ(قطاع المنصورة (أ) و(ب))، وذلك للاطمئنان علي سير أعمال التصحيح وسلامة الإجراءات المتبعة داخل الكنترول.

وقال نائب الوزير، إن أعمال تقدير الدرجات تسير وفق الخطة الزمنية، مشيرًا إلى أن هذه الأعمال تنفذ بطريقة سلسة دون استعجال من قبل الوزارة للمصححين ومقدري الدرجات.

وأكد حجازي، أن نسبة النجاح العامة لهذا العام أعلى من العام الماضي، مشيرًا إلى أنه مازال العمل جاري لأعمال تقدير مواد علم النفس، والجيولوجيا، والكيمياء.

كما تفقد غرف الكنترول؛ حيث تم التأكد من القيام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بسلامة العاملين والمصححين وتواجدهم بمسافة آمنة، والتأكد من تعقيم الكنترول قبل وبعد أعمال التصحيح بإستمرار.

وشدد نائب الوزير على مراعاة الدقة في أعمال التقدير من خلال الالتزام بنماذج الوزارة وكذلك أهمية المراجعة وذلك لصالح الطلاب، مشيرًا إلى أن كل طالب سوف يحصل على حقه بدون التعرض لأي ظلم مهما كان، مؤكدًا أن الوزارة تطبق القانون على الجميع.

ويضم قطاع المنصورة أ (مقدري درجات) بمحافظة الدقهلية أوراق طلاب محافظات الشرقية إدارات (غرب الزقازيق – ديرب نجم – الإبراهيمية – القنايات – أولاد صقر – كفر صقر – ههيا – أبو كبير)، ومحافظة الغربية (شرق المحلة – غرب المحلة – سمنود – زفتى – قطور)، ومحافظة دمياط، بإجمالي عدد 43470 طالب.

شارك في الجولة ياسر حسين مدير الإدارة العامة للامتحانات نائب رئيس عام الامتحانات، والدكتور أحمد هيكل رئيس اللجنة الثلاثية وغرفة العمليات بالدقهلية، والمهندس عبد القادر إبراهيم رئيس اللجنة، ومحمد لطفى قنديل وكيل كنترول ب، والمهندس حسن الدهشان رئيس لجنة النظام والمراقبة قطاع المنصورة أ، والبدري إبراهيم وكيل الكنترول في قطاع أ، وأسامة عبد الفتاح مكتب نائب الوزير لشئون المعلمين.
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