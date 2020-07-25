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ديني

أسهل وأصعب المواد.. آراء طالبات الثانوية الأزهرية في الامتحانات..فيديو

السبت 25/يوليه/2020 - 03:03 م
آراء طالبات الثانوية
آراء طالبات الثانوية الأزهرية في الامتحانات
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يارا زكريا
استطلع موقع "صدى البلد" آراء طالبات الشهادة الثانوية الأزهرية - القسم الأدبي-، في آخر يوم امتحانات، حيث أدى الطلاب والطالبات، اليوم السبت، امتحان مادة الأدب والنصوص والمطالعة، والذي يتم وسط إجراءات احترازية للحد من فيروس كورونا.

وقالت إحدي الطالبات، من لجنة معهد فتيات الحسينية بمحافظة الشرقية، إن امتحان الأدب والنصوص كان سهلًا جدًا، وتمكنت من الإجابة عن جميع الأسئلة.

وأشارت إلى أن أسهل مادة خلال العلمية الامتحانية كانتم الصرف، وأصعب مادة هي اللغة الإنجليزية، مبينًا أنها تطمح إلي الالتحاق بكلية الدراسات الإسلامية والعربية قسم الصحافة والإعلام- شعبة صحافة-.

وذكرت آخريات أن الأسئلة كانت في مستوى الطالب المتوسط، وتمكن الطالبات من الإجابة عن معظمها، ولم يكن هناك أي أسئلة صعبة بالنسبة لذات المادة، مبينين أن أسهل الامتحانات بالنسبة لهن على الترتيب: القرآن الكريم، والمواد الشرعية، والتاريخ واصعبهن التوحيد، واللغة الإنجليزية. 

ومن هؤلاء الطالبات من يرجون الالتحاق بقسم التاريخ - كلية الدراسات الإنسانية-، ومنهن من يرغبن في الالتحاق بالصحافة والإعلام،  كما يوجد من لم يقرر بعد، و من ينتظر نتيجة التنسيق. 

وأشادت طالبات معهدي الحسينية وبحر البقر بالشرقية بحسن تهيئة المراقبين الأجواء داخل اللجنة وحسمهم لعدم وقوع أي عمليات غش، إضافة إلى عمليات تعقيم وتطهير اللجان بصورة مستمرة و مرور اللجان الدورية من المسئولين في قطاعي المركز والمحافظة.

يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 2019 /2020، من القسم الأدبى بنين 50602، وفتيات 34633، بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127، وفتيات 18029، بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طلاب، بإجمالى عام 128495 طالبًا.

كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكل المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى 12 طالبًا.
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