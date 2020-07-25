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برلمان

وفقا لآخر محل إقامة بالبطاقة.. تصويت المصري فى الخارج يكون لمرشحي دائرته الانتخابية

السبت 25/يوليه/2020 - 03:02 م
انتخابات - أرشيفية
انتخابات - أرشيفية
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أحمد أيمن
صرح رامي محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، بأن المصرى المقيم بالخارج يختار بين المرشحين طبقا لدائرته الانتخابية ومحل إقامته بالرقم القومي، مؤكدا أنه لا يحق للمقيم فى الخارج أن يختار إلا من مرشحين دائرته الانتخابية وذلك طبقا لما هو ثابت بآخر محل إقامة له فى مصر.

وأضاف رامي محسن، أن هناك استفسارات عديدة وردت إلينا بشأن من نختار من القوائم آو الفردي، لاسيما وان هناك البعض يعتقد أنه يستطيع أن يختار من يشاء من المرشحين فى اى دائرة انتخابية ويختار ما يشاء فى القوائم.

وأردف مدير الوطني للاستشارات البرلمانية، أن المصرى فى الخارج لزاما عليه أن يختار المرشحين عن دائرته الانتخابية طبقا لآخر محل إقامة له والثابت بالرقم القومي للمقيم فى الخارج، دون ذلك يعتبر صوته باطلا.
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