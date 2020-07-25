في اليوم العالمي لأطفال الأنابيب.. فيروس كورونا تسبب في إيقاف 90 % من التلقيح الصناعي

يحتفل العالم اليوم 25 يوليو باليوم العالمي لأطفال الأنابيب، ويعاني الكثيرون من مشاكل الإنجاب، فمن بين كل 30 مليون زوج نجد 30 منهم عقيما يعلقون آمالهم على تحقيق الأبوة من خلال العلاج ، وفقًا لشركة أبحاث الرعاية الصحية الرائدة HealthScape.





واضطر معظم الازواج المقبلون على عملية طفل الأنابيب، على تأجيل العملية بعد ازمة كورونا، كما لم يتمكن أولئك الذين يخضعون للعلاج من متابعته بالكامل.





وقال الخبراء خلال حديثهم في "القمة الإلكترونية للصحة الإنجابية" إن هناك انخفاض حاد في عدد المرضى الذين يزورون مراكز التلقيح الصناعي للعلاج.





وقال الدكتور جايش أمين ، المدير السريري لمجموعة WINGS IVF Group ، سكرتيرة الفصل في جمعية الخصوبة الهندية (IFS) ، التي نظمتها مؤسسة HEAL بدعم من Bharat Serums and Vaccines ، "إن الأمومة تجربة تتوق إليها كل امرأة. وبالنسبة للحمل ، تأخذ بعض النساء المساعدة في "تقنية الإنجاب المدعومة" (ART). ومع ذلك ، فقد أثر وباء COVID-19 المستمر على خطط أن تصبح أمًا لأولئك النساء اللواتي يخططن أو يخضعن لعلاج التلقيح الصناعي".





استأنفت معظم المراكز العمل مع مراعاة المبادئ التوجيهية الدولية والوطنية لعلاج الخصوبة خلال COVID. قد لا يكون للزوجين المسنين حرية الوقت مثل نظرائهم الأصغر سنا ، ومن الحكمة أن يبدأوا العلاج في أقرب وقت ممكن. يتم تنفيذ الإجراءات بعد تقييم شامل للمخاطر في بيئة صحية ويجب ألا يتأخر الناس لمجرد الخوف من COVID".





والجدير بالذكر أن المزيد والمزيد من الأزواج الشباب يبحثون عن علاج العقم. ، فإن معدل الأزواج الباحثين عن العلاج أعلى في سكان المناطق الحضرية حيث يعاني واحد من كل ستة أزواج من العقم ويبحثون بشدة عن حلول ، وفقًا لتقرير 2015-EY دعوة للعمل: توسيع علاج التلقيح الصناعي في الهند.





بما أن التلقيح الاصطناعي علاج حساس للوقت ، فإن كل أسبوع يمر يعد أمرًا بالغ الأهمية للأزواج الذين يتوقعون أن يصبحوا آباء من خلال هذا الإجراء. تم تغيير جدول علاج المرضى أو تأجيله بسبب مواجهة عدم الرضا العاطفي وعدم اليقين ، حسب خبراء IVF. في مثل هذا الوقت المحير ، من المرغوب فيه نشر الوعي بشأن مختلف جوانب الصحة الإنجابية وضمان مثل هؤلاء الأزواج من خلال قنوات مختلفة.





"من بين ثلاثة ملايين شخص يبحثون عن علاج العقم في الهند كل عام ، يسعى حوالي خمسة لكح لعلاج التلقيح داخل الرحم / التلقيح داخل الرحم (IUI).





ولكن خلال وباء COVID-19 ، عانوا الكثير. ومع ذلك ، نحن ملتزمون بنشر الوعي بين الجماهير فيما يتعلق بالصحة الإنجابية منذ اندلاع COVID-19 في الهند. وقال سانجيف نافانجول ، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة Bharat Serums & Vaccines Limited ، في مثل هذه الحالة ، فإن الحدث مثل - القمة الإلكترونية للصحة الإنجابية مطلوب كثيرًا لنشر الوعي ، ونحن ندعم مثل هذه المبادرة".





وفقا للقمة الإلكترونية ، من أصل 2000 مركز عمليات التلقيح الصناعي في الهند ، تم افتتاح أقل من 800 مركز بحلول نهاية يونيو.





"دورة التلقيح الصناعي هي إعداد مخطط له على مدى شهرين. أزمة Covid-19 ، غيرت إجراءات التأمين فجأة عالمنا. أدى إلى إلغاء دورة أو علاج IVF. في نهاية المطاف ، مع تخفيف الإغلاق ، لا تزال هناك قيود على السفر ، وغياب وسائل النقل العام ، والإغلاق الممتد في أماكن قليلة ، لا تزال موجودة تؤدي في النهاية إلى إلغاء العلاج أو وقف العلاج "، قال الدكتور سواتي دونجر ، أخصائي أمراض النساء والعقم ، Santati IVF مركز العلاج والخصوبة ، ثين ويست ، مومباي.









في حديثها عن الانخفاض الكبير في المرضى الذين يخضعون لعلاج الخصوبة في البلاد ، دعت الدكتورة سويتا جوبتا ، المديرة السريرية ، Fertility Solutions ، Medicover Fertility ، نيودلهي ، الأزواج إلى مواصلة علاجهم وعدم التأخير أثناء اتخاذ الاحتياطات المناسبة. لقد كان الوباء مرحلة صعبة للجميع بما في ذلك علاج الخصوبة الذي تم تصنيفه على أنه خدمة غير ضرورية. مع مرحلة إلغاء القفل ، بدأت الأمور تعود ببطء إلى طبيعتها. لا يحتاج الأزواج الذين يبحثون عن العلاج إلى تأخير خططهم بعد الآن. سيبقى الوباء معنا حتى نطور مناعة القطيع أو نحصل على لقاح مكتشف. وقال الدكتور غوبتا إن جميع إجراءات التلقيح الصناعي يتم ممارستها بعد تقييم المخاطر الأولي مع خطوات التخفيف من مخاطر COVID في بيئة معقمة للغاية ولا داعي للخوف من نجاحها إذا اتبعت الإرشادات الوقائية التي أصدرتها الحكومة.