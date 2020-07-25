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تعليم

تعرف على موعد انتهاء التصحيح في كنترولات الثانوية العامة

السبت 25/يوليه/2020 - 04:25 م
نائب وزير التعليم
نائب وزير التعليم
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ياسمين بدوي

أكد الدكتور رضا حجازي رئيس عام امتحانات الثانوية العامة و نائب وزير التعليم ،  أن بعض كنترولات الثانوية العامة ستنتهى من تصحيح جميع المواد الإثنين 27 يوليو الجارى وبعضها الثلاثاء 28 يوليو.



وقال حجازي، إن نسبة النجاح العامة لهذا العام أعلى من العام الماضي، وشدد نائب الوزير على مراعاة الدقة في أعمال التقدير من خلال الالتزام بنماذج الوزارة وكذلك أهمية المراجعة وذلك لصالح الطلاب.



وأشار إلى أن كل طالب سوف يحصل على حقه بدون التعرض لأي ظلم مهما كان، مؤكدًا أن الوزارة تطبق القانون على الجميع.



وكان قد أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أنه بعد انتهاء أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2020 في الكنترولات ، ستتم أعمال المراجعة و اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2020 و اعلانها بعد عيد الأضحى المبارك.



وكان قد تفقد الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، اليوم، لجنة النظام والمراقبة ولجنة تقدير الدرجات بمدرسة المنصورة الإعدادية بنين بالمنصورة بـ(قطاع المنصورة (أ) و(ب))، وذلك للاطمئنان علي سير أعمال التصحيح وسلامة الإجراءات المتبعة داخل الكنترول.


كما تفقد غرف الكنترول؛ حيث تم التأكد من القيام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بسلامة العاملين والمصححين وتواجدهم بمسافة آمنة، والتأكد من تعقيم الكنترول قبل وبعد أعمال التصحيح بإستمرار.



وشدد نائب الوزير على مراعاة الدقة في أعمال التقدير من خلال الالتزام بنماذج الوزارة وكذلك أهمية المراجعة وذلك لصالح الطلاب، مشيرًا إلى أن كل طالب سوف يحصل على حقه بدون التعرض لأي ظلم مهما كان، مؤكدًا أن الوزارة تطبق القانون على الجميع.




ويضم قطاع المنصورة أ (مقدري درجات) بمحافظة الدقهلية أوراق طلاب محافظات الشرقية إدارات (غرب الزقازيق – ديرب نجم – الإبراهيمية – القنايات – أولاد صقر – كفر صقر – ههيا – أبو كبير)، ومحافظة الغربية (شرق المحلة – غرب المحلة – سمنود – زفتى – قطور)، ومحافظة دمياط، بإجمالي عدد 43470 طالبا.


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