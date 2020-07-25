كلوب يعلن عدم استكمال عقده مع ليفربول

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أن لن يستكمل عقده مع فريق ليفربول الإنجليزي حتى نهايته.





وقال يورجن كلوب في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" العالمية: "مرتبط بعقد مع ليفربول لـ 4 سنوات مقبلة، لكن لا أنوى استكمال هذا العقد حتى نهايته.





وعن إمكانية تدريب لمنتخب ألمانيا مستقبلا، أوضح يورجن كلوب:" لا أعلم إذا كان هذا سيحدث أم لا".





وقاد يورجن كلوب فريق ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعد حرمان 30 عامًا.





وكان كلوب تولي قيادة ليفربول في عام 2015، وقاد الريدز إلى منصات التتويج من جديد، حيث فاز ليفربول حتح قيادته بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية والدوري الإنجليزي.