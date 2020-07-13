AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

لن أجدد عقدي.. يورجن كلوب يعلن رحيله عن ليفربول

الإثنين 13/يوليه/2020 - 06:54 م
يورجن كلوب
يورجن كلوب
Advertisements
إسماعيل محمود
أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، أنه لن يجدد عقده مع الفريق.

وقاد كلوب فريق ليفربول للتتويج بلقبي دوري أبطال أوروبا العام الماضي بعد غياب استمر 14 عامًا، والدوري الإنجليزي هذا الموسمم بعد غياب لمدة 30 عامًا.

وقال كلوب في تصريحات تليفزيونية لقناة SWR الألمانية:"لن أجدد عقدي مع ليفربول وسأرحل بنهايته بعد 4 أعوام.. العالم سيتغير بعد 5 أعوام بالكامل وقد أخذ استراحة بعد انتهاء عقدي مع ليفربول لمدة عام."

وأضاف كلوب: "قد أعود بعدها للتدريب في ألمانيا مع ماينز." وهو الفريق الذي دربه كلوب في بداية مسيرته التدريبية.

ويحتل محمد صلاح صدارة هدافي نادي ليفربول هذا الموسم في الدوري الإنجليزي برصيد 19 هدفًا، قبل 3 جولات من النهاية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيفا يهنئ يورجن كلوب بعيد ميلاده الـ 53.. شاهد

كلوب يكشف سبب غياب محمد صلاح وروبيرسون عن المباريات والتدريبات

كلوب يثير شكوك مشجعي ليفربول بخصوص رحيله عن الفريق

ساهم في 100 هدف .. يورجن كلوب: بدون محمد صلاح لن يصل ليفربول إلى هذه المكانة

ترشيحاتنا

الأهلي يفرض السرية التامة على صفقاته بسبب جاكسون موليكا

مصير الأهلي والزمالك .. شوبير يثير الجدل بشأن نهائيات أبطال إفريقيا

ببنطلون ممزق من الركبة.. حلا شيحة تتألق بإطلالة كاجوال مميزة

دراسة أمريكية: لقاح السل يحمي مستخدميه من كورونا

الخلافات اقتربت من الحل.. الاتحاد الأفريقي: التجهيز لتشغيل سد النهضة

إثيوبيا تمارس بلطجة سياسية.. وزير الري الأسبق: مفاوضات سد النهضة لم تحقق شيئا

AdvertisementS

سأقاضي المول على تسريب الفيديو.. محمود كهربا يرد على اتهامات مرتضى منصور

بعد اعتذار الكاميرون.. شطة يعلن الدولة الأقرب لاستضافة نهائيات أبطال أفريقيا

مصير الأهلي والزمالك .. شوبير يثير الجدل بشأن نهائيات أبطال إفريقيا

فيديو سب الخطيب صحيح.. مصادر بالأهلي : مستمرون فى التصعيد لرد اعتبار رئيس النادى

الطلب مرفوض.. الأهلي يعرض 40 مليون جنيه وأحمد الشيخ ومحمد شريف على بيراميدز لضم إيريك تراوري

حلم " مو " يتبخر .. فاردي يقترب من خطف الحذاء الذهبي وصلاح للخلف در

الأهلي يفرض السرية التامة على صفقاته بسبب جاكسون موليكا

بعد اعتذار الكاميرون .. قرار عاجل من الكاف لحسم مصير نهائيات أبطال إفريقيا

بعد إصابة 4.. لاعبو الزمالك يخضعون للمسحة الثالثة للكشف عن كورونا

تجاوزات فاقت الحدود.. الأهلي يشكو رئيس الزمالك لوزير الرياضة

كلام نهائي.. شطة يكشف موقف الكاف من تعيين بكاري جاساما لمباراة الأهلي فى نصف نهائي أفريقيا

تريزيجيه يغازل الأهلي بعد هدفيه مع أستون فيلا فى الدوري الإنجليزي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا يشعرون بالفيروس.. خبير روسي يكشف المحصنين ضد كورونا

من غير أدوية.. تركيبة طبيعية لعلاج النحافة.. شاهد

بفستان الزفاف.. عروس تزور والدتها مريضة السرطان بالمستشفى لتحقيق حلمها الأخير