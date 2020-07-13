لن أجدد عقدي.. يورجن كلوب يعلن رحيله عن ليفربول





وقاد كلوب فريق ليفربول للتتويج بلقبي دوري أبطال أوروبا العام الماضي بعد غياب استمر 14 عامًا، والدوري الإنجليزي هذا الموسمم بعد غياب لمدة 30 عامًا.





وقال كلوب في تصريحات تليفزيونية لقناة SWR الألمانية:"لن أجدد عقدي مع ليفربول وسأرحل بنهايته بعد 4 أعوام.. العالم سيتغير بعد 5 أعوام بالكامل وقد أخذ استراحة بعد انتهاء عقدي مع ليفربول لمدة عام."





وأضاف كلوب: "قد أعود بعدها للتدريب في ألمانيا مع ماينز." وهو الفريق الذي دربه كلوب في بداية مسيرته التدريبية.





ويحتل محمد صلاح صدارة هدافي نادي ليفربول هذا الموسم في الدوري الإنجليزي برصيد 19 هدفًا، قبل 3 جولات من النهاية.