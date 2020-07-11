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رياضة

مع كبار البريميرليج.. 3 مباريات متبقية لـ ليفربول فى الدوري الإنجليزي

السبت 11/يوليه/2020 - 11:37 م
صدى البلد
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أحمد هاني
حصد فريق ليفربول، لقب الدوري الإنجليزي- لأول مرة منذ 30 عامًا- بعد نجاحه في التفوق على حامل اللقب آخر عامين مانشستر سيتي وتوسيع الفارق إلى 23 نقطة .

ومن المقرر أن يتسلم فريق ليفربول كأس بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز والميداليات الخاصة عقب انتهاء مباراته الأخيرة على ملعب "أنفيلد"، يوم 22 من شهر يوليو الجاري ضد تشيلسي.

وتعادل فريق ليفربول مع ضيفه بيرنلي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الأسبوع الـ35 من الدوري الإنجليزي.

وستكون مباراة نادي ليفربول ضد تشيلسي هي الأخيرة على ملعب أنفيلد في الأسبوع 37 من عمر الدوري الإنجليزي.

ويريد فريق ليفربول تحطيم الرقم القياسي التاريخي المسجل باسم فريق مانشستر سيتي عندما حقق لقب البريميرليج في موسم 2017-2018 برصيد 100 نقطة.

وجاءت مباريات ليفربول المتبقية كالاتي:

الأسبوع الـ 36: ليفربول ضد أرسنال. 

الأسبوع الـ 37: ليفربول ضد تشيلسي. 

الأسبوع الـ 38: ليفربول ضد نيوكاسل. 
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