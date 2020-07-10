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رياضة

ساهم في 100 هدف .. يورجن كلوب: بدون محمد صلاح لن يصل ليفربول إلى هذه المكانة

الجمعة 10/يوليه/2020 - 04:49 م
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول
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محمد السعيد
تغزل الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي بأرقام لاعبه المصري محمد صلاح مع الريدز.

وقال يورجن كلوب خلال المؤتمر الصحفي:" محمد صلاح يقدم أرقاما جنونية، لقد ساهم في أكثر من 100 هدف مع الفريق منذ أن جاء إلى هنا، لكنني لست متفاجئا بذلك، لأنه لاعب مميز".

وأضاف:" لم نكن نصل إلى هذه المكانة بدون ما قدمه نجوم مثل محمد صلاح وساديو ماني".



وتابع:" العلاقة بين محمد صلاح وساديو ماني جيدة، لم أر مهاجما طوال 20 سنة عملتها كمدرب أستطيع أن أقول عليه أناني".

ويحتل محمد صلاح المركز الثالث في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 19 هدفا، خلف بيير أوباميانج لاعب أرسنال صاحب المركز الثاني بـ 20 هدفا، وجيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي متصدر الترتيب بـ 22 هدفا.

يذكر أن ليفربول حسم لقب الدوري الإنجليزي لصالحه، قبل 7 جولات من انتهاء المسابقة.

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