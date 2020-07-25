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أخبار العالم

خبر سار للإماراتيين من حاكم دبي بمناسبة عيد الأضحى

السبت 25/يوليه/2020 - 05:00 م
حاكم دبي
حاكم دبي
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محمود نوفل
أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكمًا لإمارة دبي، قرارا، بالإفراج عن 203 من نزلاء من المنشآت العقابية والإصلاحية في دبي، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.


وأوضح  المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي أن قرار الإفراج الصادر عن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يأتي في إطار حرصه على إدخال السرور والبهجة على قلوب كافة أفراد المجتمع في مختلف المناسبات الدينية والوطنية، حتى وإن كان هناك من حاد عن الطريق القويم.


وبيًن ان ذلك يأتي سعيًا من حاكم دبي  في مثل هذه المناسبات أن يفتح نافذة أمل جديدة أمام أناس ندموا على ما اقترفوه من أخطاء في حق أنفسهم وأسرهم ومجتمعهم، ليعاودوا حياتهم كأشخاص أسوياء في إطار احترام القانون والامتثال الكامل لأحكامه، وليكونوا على قدر الثقة الممنوحة لهم للانخراط مرة أخرى في المجتمع.


وقال إن النيابة العامة ستتخذ على الفور كافة الإجراءات اللازمة بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي للإفراج عن المشمولين بالعفو لتمكينهم من العودة إلى بيوتهم والانضمام إلى أسرهم وذويهم خلال عيد الأضحى المبارك.
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