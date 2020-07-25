خط احمر.. تنسيقية الأحزاب: أطلقنا مبادرة كلنا الجيش المصري لدعمه والاصطفاف خلفه

قالت ايمان طلعت عضو تنسيقة شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية تقوم بالرد على الشائعات من خلال صفحتها على السوشيال ميديا .

















وأضافت أيمان طلعت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" كلنا الجيش المصري والجيش المصري بالنسبة لنا خط احمر ".













وتابعت أيمان طلعت:" أطلقنا مبادرة اسمها كلنا الجيش المصري بمشاركة الأحزاب السياسية والشباب والفنانين لدعم الجيش المصري ".









وأكملت ايمان طلعت:" امن مصر القومي عمود الخيمة يجب ألا يسقط ، وعلينا الحفاظ عليه والرد على المشككين والخونة".









ولفتت ايمان طلعت :" مصر لديها جيش وطني يحمي الأمن القومي وخلفه الشعب المصري الواعي ".



