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خط احمر.. تنسيقية الأحزاب: أطلقنا مبادرة كلنا الجيش المصري لدعمه والاصطفاف خلفه

السبت 25/يوليه/2020 - 07:38 م
القوات المسلحة
القوات المسلحة
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هاني حسين
قالت ايمان طلعت عضو تنسيقة شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية تقوم بالرد على الشائعات من خلال صفحتها على السوشيال ميديا .




وأضافت أيمان طلعت   في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى  في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" كلنا الجيش المصري والجيش المصري بالنسبة لنا خط احمر ".



وتابعت أيمان طلعت:"  أطلقنا مبادرة اسمها كلنا الجيش المصري بمشاركة الأحزاب السياسية والشباب والفنانين لدعم الجيش المصري ".


وأكملت ايمان طلعت:"  امن مصر القومي عمود الخيمة يجب ألا يسقط ، وعلينا الحفاظ عليه والرد على المشككين والخونة".


ولفتت ايمان طلعت :" مصر لديها جيش وطني يحمي الأمن القومي وخلفه الشعب المصري الواعي ".

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