نائب محافظ الدقهلية يقود على حملة للمرور على المجازر ومحلات الجزارة استعدادا للعيد

كلف الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهليه هيثم الشيخ نائب المحافظ بالاشراف على اعمال حملة للمرور على المجازر الاليه واليدوية للاطمئنان على مدى جاهزيتها لاستقبال وذبح الاضاحى بمراكز ومدن المحافظة، فى اطار الاجراءات المكثفه التى استعدت بها المحافظة لاستقبال عيد الاضحى المبارك.





وقال هيثم الشيخ ان حمله اليوم شملت المرور على المجزر اليدوى بقرية بشلا بمركز ميت غمر ، كما شملت المرور على بعضا من محلات الجزارة بنطاق مركز ميت غمر ، وتقرر خلال الجولة قيام الوحده المحلية بمركز ومدينه ميت غمر بالتنسيق مع قطاع الطب البيطرى لتنفيذ حملة لرفع كفاءة مستوى النظافة بالمجزر المشار اليه حرصا على الصحة العامة



واشار نائب المحافظ ان المجزر المذكور ضمن خطة تطوير المجازر بالمحافظة ليصبح نصف آليا ، كما تقرر اعدام كميات من اللحوم الغير صالحة تم ضبطها بمخزن احد محلات الجزارة بالقرية والتى شملته جولة نائب المحافظ والتى رافقة فيها عبد المنعم المنجى وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطرى ومحمد البيلى نائب رئيس مركز ميت غمر ، واعضاء لجنه المرور من قطاع التموين والتفتيش والمتابعة والطب البيطرى.





واوضح المحافظ انه سبق ان قرر منع الاجازات والراحات للاطباء للبيطريين العاملين بالمجازر اعتبارا من مطلع شهر يوليو الجارى و تكليف وكيل وزارة الطب البيطرى بتزويد المجازر بعدد كاف من الاطباء البيطريين لانجاز الاعمال باقصى سرعه ممكنه ومنع التكدس والزحام بالمجازر ، وضرورة التنسيق مع الوحدات المحلية الواقع بنطاقها المجازر بعمل الصيانه اللازمه لها خاصه صيانه الصرف الخاص بها وكذا احواض الترسيب اضافه تزويدها بكافه ادوات ومستلزمات النظافه والتطهير والتعقيم،





وشدد المحافظ على ضرورة تفعيل كافه اشكال الرقابه التموينيه على المنافذ والاسواق والمحلات لضمان الانضباط والالتزام بكافه التعليمات الصادرة بشأن تداول وبيع السلع وكذا الرقابه الصحيه لضمان جوده وصلاحيه السلع حرصا على صحه وحياة المواطنين.



