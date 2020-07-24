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محافظات

محافظ الدقهلية: ضبط 152.5 كيلو لحوم مذبوحة خارج السلخانة

الجمعة 24/يوليه/2020 - 01:58 م
صدى البلد
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همت الحسينى
 أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية استمرار حملات التفيش والرقابه التموينية والبيطرية  على  المحلات والاسواق لمواجهة كافة اشكال التلاعب التى تضر بحقوق ومطالب واحتياجات المواطنين من السلع المعروضة  بالجوده والكميات المطلوبة، مشيرا إلى أنه تم ضبط 152.5 كيلو لحوم مذبوحة خارج السلخانة ومنها ايضا كميات من اللحوم والكبد غير الصالحة للاستهلاك الآدمى بنطاق مركز ميت غمر.

جاء ذلك بعد اطلاع محافظ الدقهلية على التقارير الذى عرضها السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهليه والدكتور عبد المنعم المنجى وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطرى  بشأن حملات الرقابه التموينية والبيطرية على محلات اللحوم وبيع الاغذية والمشروبات و المخابز بنطاق مركز  ميت غمر  .

وقرر محافظ الدقهلية احالة كافه محاضر المخالفات المشار اليها الى النيابة العامه، وكلف المحافظ بمتابعه تصرفات النيابة  مع سرعة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والاداريه حيال المخالفين واوضحت تقارير  وكيلى وزارة التموين والطب البيطرى  ان المخالفات شملت تحرير محضر  ضدد مسئول عن احد محلات السوبر ماركت بمدينة ميت غمر لحيازته 5كيلو لحوم قطع لايوجد عليها بيانات و14كيلو سجق غير مدون عليها بيانات و3،5كيلو لحم مفروم غير مدون عليها ايه بيانات تخص الصلاحيةو 11كيلو كبدة معبأة بإطباق فل ابيض وغير مدون عليها ايه بيانات وجميع المضبوطات غير صالحة للاستهلاك الادمي.

كما تم تحرير محضر ضد احد الجزارين بقرية  دنديط وتم التحفظ على 50كيلو لحم لذحة خارج السلخانه  ومحضر لجزار اخر بذات القرية صاحب علاقة لحوم  وتم التحفظ على 10 كيلو لحم لذبحه خارج السخانة  ومحل جزارة لقيامه بالذبح خارج السلخانه وتم التحفظ على 10 كيلو لحم وضبطية اخرى لدى احد الجزارين وتم التحفظ على 50 كيلو لحم..

وشدد المحافظ على اهميه استمرار تكثيف الحملات  والمتابعه المستمرة لإحكام الرقابه التموينيه  ضمانا لتوافر السلع بالكميات والاسعار المناسبة عملا على ارضاء المواطنين
محافظ الدقهلية: ضبط 152.5 كيلو لحوم مذبوحة خارج السلخانة
محافظ الدقهلية: ضبط 152.5 كيلو لحوم مذبوحة خارج السلخانة
محافظ الدقهلية: ضبط 152.5 كيلو لحوم مذبوحة خارج السلخانة
محافظ الدقهلية: ضبط 152.5 كيلو لحوم مذبوحة خارج السلخانة
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