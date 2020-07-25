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وزير المالية: 120 مليار جنيه مبيعات متوقعة بمبادرة "ما يغلاش عليك"

السبت 25/يوليه/2020 - 09:49 م
محمد معيط وزير المالية
محمد معيط وزير المالية
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عبد الخالق صلاح
كشف  الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تفاصيل مبادرة "مايغلاش عليك"، موضحا انها تهدف لتشجيع المنتجات محلية الصنع، وزيادة قدرة المواطنين على الاستهلاك، وتقديم حركة رواج بالأسواق.



 وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كل يوم، مع خالد ابو بكر، على شاشة "ON"، ان التخفيضات قد تصل لأكثر من ٢٠%، مع ١٠% خصما اضافيا لحاملى البطاقات التموينية، يصل لـ ٢٠٠ جنيه،  بحد اقصى ١٠٠٠ جنيه، بدعم من الدولة يصل لـ ١٢ مليارا وربع المليار جنيه.



وأشار إلى ان حركة الشراء والبيع المتوقعة قد تصل لـ ١٢٠ مليار جنيه، مضيفا "عاوزين حركة نمو ٧ و ٨%، وعاوزين نوفر فرص عمل، محتاجين مليون وظيفة جديدة سنويا".



وذكر وزير المالية، أن مبادرة ما يغلاش عليك تستهدف تنشيط حركة الاقتصاد ومواجهة اثار ازمة كورونا.
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