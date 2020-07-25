3.14 تريليون جنيه ودائع البنوك بالعملة المحلية في إبريل الماضي

شهدت الودائع غير الحكومية للبنوك بالعملة المحلية؛ ارتفاعا إلي 3.143 تريليون جنيه في إبريل الماضي مقابل 3.104 تريليون جنيه في مارس السابق بفارق39 مليار جنيه، ومقارنة بـ 3.051 تريليون جنيه في فبراير 2020 بزيادة بلغت 92 مليار جنيه.





قال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري إن جملة ودائع البنوك بما فيها ودائع الحكومة سجلت 4.52 تريليون جنيه في إبريل الماضي مقابل 4.43 تريليون جنيه في مارس السابق ومقارنة بـ 4.31 تريليون جنيه في فبراير 2020.





وصلت الودائع غير الحكومة بالعملة المحلية لقطاع الأعمال العام لنحو 64.44 مليار جنيه في إبريل الماضي مقابل 64.42 مليار جنيه في مارس السابق ومقارنة بـ62.952 مليار جنيه في فبراير من نفس العام.





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وسجلت ودائع القطاع الخاص نحو 401.4 مليار جنيه مقابل 412.45 مليار جنيه في مارس 2020 ومقارنة بـ 413.512 مليار جنيه في فبراير السابق.





وبلغت ودائع القطاع العائلي 2.7 تريليون جنيه مقابل 2.612 تريليون جنيه في مارس السابق ومقارنة بـ 2.6 تريليون جنيه في فبراير 2020.