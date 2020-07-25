516 مسجدا لصلاة عيد الأضحى في مكة المكرمة

حددت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد السعودية 516 مسجدا لأداء صلاة عيد الأضحي المبارك هذا العام بفي مكة المكرمة وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد .





و كثفت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالأراضي المقدسة، الزيارات الميدانية من قِبل المراقبين والمراقبات في المصليات النسائية، وذلك للتأكد من تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي والتعقيم.



