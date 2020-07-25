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حوادث

بالأسماء.. ننشر تفاصيل الحركة الداخلية لضباط الشرطة في كفر الشيخ

السبت 25/يوليه/2020 - 10:24 م
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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محمود زيدان
اعتمد اللواء خالد عزب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، اليوم، الحركة الداخلية لتنقلات الضباط بمختلف الأقسام والمراكز الشرطية.

وتضمنت الحركة، التي حصل موقع "صدى البلد" على تفاصيلها، كلًا من، اللواء  ياسر غانم، مساعدًا لمدير أمن كفر الشيخ للأمن العام، واللواء سمير الخويسكي، مساعدًا لمدير الأمن للشئون المالية والإدارية، واللواء رضا النويشي، مساعدًا لمدير الأمن، لشئون الشرطة المتخصصة، واللواء محمود الكموني، مساعدًا لمدير الأمن للوحدات، واللواء هشام مطر، مساعدًا لمدير الأمن للتدريب والأفراد.

وشملت الحركة، كلًا من، اللواء محمد عون مساعد لمدير الأمن لفرقة الحامول، واللواء عمرو بوريك، مساعد مدير الأمن لفرقة دسوق، واللواء طارق جمعة، مديرًا لإدارة تأمين الطرق، والعقيد عماد جلال، مأمورًا لمركز شرطة بيلا، والعقيد وائل حسانين، مأمورًا لمركز قلين.

وتضمنت الحركة، كلًا من، العقيد أحمد سكران، رئيسًا لفرع البحث الجنائي بدسوق، والعقيد هيثم عبد المقصود، و الرائد عمرو عوض، رئيسًا لمباحث مركز كفر الشيخ، والمقدم محمد عماد عامر، رئيسًا لمباحث الحامول، والرائد أحمد مصطفى عمر، رئيسًا لمباحث قسم ثان كفر الشيخ، والرائد ضياء راشد، رئيسًا لمباحث قسم شرطة بيلا، والرائد أحمد عادل قطاطو، رئيسًا لمباحث مركز بيلا، والمقدم رامي شرف، مفتش مباحث قسم أول وثان كفر الشيخ.

كما شملت الحركة، أيضًا، الرائد سعد اللبيشى، رئيسًا لمباحث مركز البرلس، والمقدم علاء سكران، رئيسًا لمباحث مركز قلين، والمقدم محمد عبد العزيز حفاجي، رئيسًا لمباحث مركز سيدي سالم، النقيب أحمد مطاوع، رئيسًا لمباحث مركز مطوبس، الرائد عمرو فتح الله، رئيسًا لمباحث قسم شرطة دسوق، والرائد جمال عبد الناصر، رئيسًا لمباحث الآداب، والرائد محمد قطاطو، مفتش مباحث بفرع دسوق.

وكانت حركة تنقلات الداخلية، الأخيرة التي اعتمدها، اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قد تضمنت تعيين اللواء خالد عزب، مساعدًا لوزير الداخلية، مديرًا لأمن كفر الشيخ، واللواء جمال سامون، نائبًا لمدير الأمن، واللواء ايهاب عطية مديرًا للمباحث الجنائية، والعميد، ياسر عبد الرحيم، رئيسًا للمباحث الجنائية.
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