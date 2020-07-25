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ديني

أوقاف القاهرة تتجاوز سبعة آلاف صك منفردة في رقم قياسي جديد

السبت 25/يوليه/2020 - 10:23 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
حطمت مديرية أوقاف القاهرة رقمًا قياسيًّا جديدًا في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف ، وحصلت الـ500 صك الثالثة ضمن مسابقة العشر الأول من ذي الحجة، لتتخطى بذلك حاجز الألف السابعة ، برصيد بلغ 7025 صكًّا وهو أعلى بأكثر من ٥٠٠ صك عن نفس الفترة من العام الماضي.

وقرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صرف مكافأة قدرها عشرة آلاف جنيه للقائمين على المشروع بمديرية أوقاف القاهرة ، على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي ، على أن تقدم المديرية مذكرة بأسماء المشاركين في المشروع ومكافأة كل منهم لاعتماده من السلطة المختصة قبل الصرف.

وحقق مكتب رئيس القطاع الديني بالديوان العام أول 200 صك جديدة في مسابقة العشر الأول من ذي الحجة ليرتفع رصيده من مبيعات الصكوك إلى 2200 صك.

و قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صرف مكافأة قدرها خمسة آلاف جنيه للقائمين على المشروع بمكتب رئيس القطاع الديني من الموارد الذاتية للوزارة ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال الصكوك ، فحساب الصكوك كاملًا يذهب للأضحية التي يتم توزيعها على الفقراء والأسر الأولى بالرعاية .
    

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