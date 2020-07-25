أوقاف القاهرة تتجاوز سبعة آلاف صك منفردة في رقم قياسي جديد

حطمت مديرية أوقاف القاهرة رقمًا قياسيًّا جديدًا في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف ، وحصلت الـ500 صك الثالثة ضمن مسابقة العشر الأول من ذي الحجة، لتتخطى بذلك حاجز الألف السابعة ، برصيد بلغ 7025 صكًّا وهو أعلى بأكثر من ٥٠٠ صك عن نفس الفترة من العام الماضي.





وقرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صرف مكافأة قدرها عشرة آلاف جنيه للقائمين على المشروع بمديرية أوقاف القاهرة ، على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي ، على أن تقدم المديرية مذكرة بأسماء المشاركين في المشروع ومكافأة كل منهم لاعتماده من السلطة المختصة قبل الصرف.



