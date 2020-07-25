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مفتي الجمهورية بعد منع الحج هذا العام: وجهوا أموالكم للزكاة

السبت 25/يوليه/2020 - 10:17 م
صدى البلد
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حمزة شعيب

قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إنه يجب اغتنام فرصة هذه الأيام بالإنفاق في سبيل الله والصوم وصلة الأرحام وذكر الله، موضحا أن أفضل الذكر «لا إله إلا الله».

وتابع شوقي خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج "آخر النهار" والمذاع عبر قناة "النهار"،:" أنه يجب اغتنام فرصة هذه الأيام بالإنفاق في سبيل الله والصوم وصلة الأرحام وذكر الله، موضحا أن أفضل الذكر «لا إله إلا الله».

نوه إلى أن منع المسلمون من الحج هذا العام بسبب فيروس كورونا المستجد قد يكون خيرا، مشيرا إلى أن كل ما يأتي من الله هو خير للناس.

وطالب مفتي الجمهورية،  الأمة الإسلامية بالتفاؤل، وحسن الظن في الله، وألا يحزن الناس من منع الحج هذا العام، وأن يوجهوا الأموال إلى مصارف الزكاة المختلفة لدفع الضرر عن الناس، والتقرب إلى الله بالأعمال الحسنة.
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