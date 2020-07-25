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اقتصاد

ركود بسبب كورونا.. أسعار اللحوم قبل حلول عيد الأضحي.. فيديو

السبت 25/يوليه/2020 - 10:28 م
محلات جزارة
محلات جزارة
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أحمد علام
تستقبل الأمة الإسلامية خلال الأيام المقبلة  عيد الاضحى ويبدأ المواطنون البحث بكثافة للتعرف على أسعار اللحوم والمواشي

ورصدت عدسة صدي البلد حالة الركود التي تشهدها حركة بيع وشراء لحوم الأضاحي والمواشي في عدد من محلات الجزارة والشوادر 

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وقال أحد الجزارين بمنطقة الوراق أن حركة البيع والشراء منخفضة خلال الفترة الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا الذي أثر بشكل كبير على عملية البيع ليس في اللحوم فقط بل على كل المنتجات القابلة للبيع،لافتًا إلى إن أسعار اللحوم في المتناول وان كانت ارخص من الايام الماضية وهذا قد يدفع المواطنين للأقبال على الشراء

واضاف أحد الجزارين لـ " صدي البلد  " أن أسعار اللحوم والمواشي منخفضة  بشكل ملحوظ وهذا يجعل  المواطنين  تتحرك للشراء مع اقتراب العيد،موضحًا أن فيروس كورونا كان له العامل الرئيسي في توقف عملية الشراء على عكس الاعياد خلال السنين الماضية

وأضاف أحد الجزارين أن عملية ذبح الاضحية تتم داخل المذبح و تحت إشراف الصحة مع مراعاة الإجراءات الاحترازية التي أشارت لها الدولة ، مشيرًا إلى أن منع موسم الحج بسبب فيروس كورونا سيشجع الناس بشكل أكبر لشراء الأضاحي وتوزيعها على الفقراء

وجاءت اسعار اللحوم كالتالي

اللحم البقري ١٢٠ جنيها
اللحم الضاني ١٢٠ جنيها
اللحم الماعز ١٣٠ جنيها
عرق الفليتو ١٢٥ جنيها
عرق تربيانكو ١٣٠ جنيها

ركود بسبب كورونا.. أسعار اللحوم قبل حلول عيد الأضحي.. فيديو
ركود بسبب كورونا.. أسعار اللحوم قبل حلول عيد الأضحي.. فيديو
ركود بسبب كورونا.. أسعار اللحوم قبل حلول عيد الأضحي.. فيديو
ركود بسبب كورونا.. أسعار اللحوم قبل حلول عيد الأضحي.. فيديو
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