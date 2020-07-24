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اقتصاد

أسعار اللحوم الطازجة والمجمدة في المجمعات الاستهلاكية بمناسبة عيد الأضحى

الجمعة 24/يوليه/2020 - 01:01 م
صدى البلد
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محمد صبيح


أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن توفير السلع الأساسية بشكل مستمر في الأسواق، وعرض اللحوم الطازجة الممتازة بسعر 90 جنيها، واللحوم السودانية بسعر 85 جنيها

وأشار  إلى أن اللحوم المجمدة سعرها لم يتغير، بـ 63 جنيها في الجمعيات.

وأكد وزير التموين أنه تمت الموافقة على فتح الاستيراد للحوم الطازجة مرة أخرى من السودان، ويوجد احتياطي من اللحوم المجمدة يكفي 5 أشهر ونصف الشهر.



وتواصل المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية طرح اللحوم والسلع الأساسية،  وتلبية للزيادة على الطلب خلال المواسم.

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