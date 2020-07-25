مفتي الجمهورية: الصلاة خلف الإمام في التليفزيون أو الراديو غير صحيحة

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إنه يؤيد التدابير التي توصي بها الدولة المصرية بشأن صلاة العيد لمواجهة فيروس كورونا.





وتابع شوقي علام خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج "آخر النهار"، والمذاع عبر قناة "النهار"، أن القرارات التي تتخذها الدولة لا تتم في يوم وليلة ولكن على أسس، وعندما تقرر الدولة هذا الأمر يكون وراءه مصالح للناس، ويجب الالتزام به.





ونوه إلى أن أداء الصلاة خلف الإمام في التليفزيون أو الراديو لا تصح، ولكن يمكن أن يؤديها المسلم مع أولاده وزوجته وأن يؤمهم في الصلاة، دون خطبة.





وأوضح أن صلاة العيد تبدأ بتكبيرة الإحرام، ثم 7 تكبيرات، في الركعة الأولى.



