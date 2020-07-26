6 خطوات يجب اتباعها لأداء اختبارات القدرات بكليات جامعة حلوان .. تعرف عليها

تنطلق خلال أيام أعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2020.





وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة المصريين الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها، اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة .





تسجيل اختبارات القدرات إلكترونيًا هذا العام عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني.





يبدأ التسجيل باختبارات القدرات فى الفترة من يوم السبت الموافق 8 /8 /2020 حتى يوم الخميس الموافق 20 /8 /2020 .







