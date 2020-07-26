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تعليم

6 خطوات يجب اتباعها لأداء اختبارات القدرات بكليات جامعة حلوان .. تعرف عليها

الأحد 26/يوليه/2020 - 09:02 ص
جامعة حلون
جامعة حلون
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كريم ناصر
تنطلق خلال أيام أعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2020. 

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تنظيم اختبارات القدرات  لطلاب الثانوية العامة المصريين الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها، اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة . 

تسجيل اختبارات القدرات إلكترونيًا  هذا العام عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني. 

يبدأ التسجيل باختبارات القدرات فى الفترة  من يوم السبت الموافق 8 /8 /2020 حتى يوم الخميس الموافق 20 /8 /2020 . 


وننشر لطلاب الثانوية العامة الراغبين بالتقدم لاختبارات القدرات بكليات جامعة حلوان الفنية و الرياضية التعليمات الارشادية للطلاب المرشحين لأداء امتحانات القدرات بالكليات . 
 
ويتعين على كل طالب الدخول على موقع التنسيق والتسجيل فى الاختبارات التى يرغب بها من خلال الرابط التالى:

وتشمل مراحل  أداء اختبارات  القدرات بكليات جامعة حلوان  مرحلة متابعة البيانات والحصول على كود الدفع، ثم مرحلة السداد الالكترونى لرسوم الاختبار، ومرحلة معرفة موعد الاختبار بالكلية (اليوم والساعة)، ثم  معرفة نتيجة الاختبار، وذلك من خلال الرابط التالى:


1- يجب على الطالب الضغط على تسجيل الدخول عبر الموقع السابق  باستخدام الرقم القومى الخاص به : 

2-  يضغط  الطالب على زر عرض البيانات، وتظهر بيانات الطالب و يتم تسجيلها بحرص 

3-  الحصول على كود الدفع الخاص  بالطالب بكل اختبار

4-   يتعين على الطالب سداد رسوم كل اختبار من خلال أحد منافذ سداد الرسوم  بكود الدفع وهى (امان - مصارى بى - ايجى باى - ممكن - سداد - سمارت - وقتى - البريد المصرى)، مع العلم بأن الحركة تتم بمسمى سداد رسوم الجامعات - جامعة حلوان.

5- بعد إتمام عملية سداد رسوم الاختبار يدخل الطالب على الموقع السابق لمعرفة موعد أداء اختبار القدرات بالكلية باليوم والساعة 

6-  تأتي المرحلة النهائية بعد أداء الاختبار بالدخول على الموقع السابق  لمعرفة نتيجة اختبار القدرات، حيث تقوم وحدة الدعم الإلكترونى بالجامعة برفع النتائج الى موقع مكتب التنسيق مساء كل يوم. 


وكشف مصدر مسئول بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى  عن زيادة رسوم اختبارات القدرات هذا العام إلى 450 جنيها بدلا من 400 حيث يقوم الطلاب بتسديد الرسوم ومن ثم خوض الاختبارات والتي ستقام في الفترة من 8 أغسطس حتى 20 من الشهر ذاته بينما يتم فتح موقع التنسيق للتسجيل يوم 6 أغسطس.
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