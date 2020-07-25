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محافظ الفيوم: قطع الخدمات عن العقارات المخالفة حال عدم التصالح

السبت 25/يوليه/2020 - 11:22 م
محافظ الفيوم
محافظ الفيوم
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حمزة شعيب
قال الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، إن المواطن الذى قام بشراء شقة مخالفة، سيكون حريصاً على المصالحة مع الدولة، خاصة بعدما فتحت الحكومة الباب لذلك.

وشدّد محافظ الفيوم، على أنه فى حال عدم التصالح  سيتم قطع الخدمات عن العقارات المخالفة فى 30 سبتمبر.
وأضاف"الأنصاري" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن قانون التصالح لا يحدد على من تقع مسئولية المخالفة، كون القانون غير معنى بذلك، وتابع: "وفى حال وجود خلل جسيم بالعقار المخالف لا يمكن التصالح معه  تكون الإزالة وجوبية وفورية".
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