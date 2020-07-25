محافظ الفيوم: قطع الخدمات عن العقارات المخالفة حال عدم التصالح

قال الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، إن المواطن الذى قام بشراء شقة مخالفة، سيكون حريصاً على المصالحة مع الدولة، خاصة بعدما فتحت الحكومة الباب لذلك.





وشدّد محافظ الفيوم، على أنه فى حال عدم التصالح سيتم قطع الخدمات عن العقارات المخالفة فى 30 سبتمبر.