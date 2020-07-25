تسجيل نادر.. توفيق الدقن يعترف: أكره شخصية الباز أفندي لهذا السبب

في تسجيل نادر لحديث صحفي مع الفنان الكبير الراحل توفيق الدقن والذي قام بتسجيله مع الصحفي الكبير الراحل يوسف خليفة في أواخر السبعينات، والذي سأله فيه عن شخصية "الباز أفندي" في فيلم "ابن حميد"، لما نقول "الو يا همبكا" وكانت بداية الانتشار التلفزيوني؟.





ليجيب عليه توفيق الدقن : هو الحقيقة الشخصية دي رغم أنها كانت قريبة جدا من الناس ومش هنا بس ولكن في جميع المناطق اللي عرض ييها انما بكرها جدا لان هي دي اللي أزمتني وجبت لي السكر.





وتابع قائلا: الدور ده رغم انه أضافة الي شعبيتي يمكن ٥٠% لكن بكره اللي بيناديني بي، وأكمل كلامه عن شخصية "الباز أفندي" الشهيرة "بهمبكا" في فيلم "ابن حميدو".





وسيتم نشر العديد من المقاطع لأحاديث صحفية نادرة خلال الايام القادمة من مكتبة الصحفي الكبير الراحل يوسف خليفة مع كبار النجوم في مصر والوطن العربي.





وحاليا يتم التحضير لتقديم برنامج إذاعي تنشر فيه هذه الأحاديث النادرة بالكامل لقصص حياة وأهم المحطات الفنية للعديد من النجوم الكبار في التمثيل والغناء.



