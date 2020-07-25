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قرار رشيد..مفتي الجمهورية يعلق على تفويض البرلمان للرئيس إرسال القوات المسلحة خارج الحدود

السبت 25/يوليه/2020 - 11:55 م
المفتي
المفتي
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حمزة شعيب
علق الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، على قرار البرلمان بتفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي إرسال الجيش خارج حدود البلاد لحماية الأمن القومي، قائلا:" قرار رشيد يحمي الأمن القومي".

وتابع خلال حواره  مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج "آخر النهار" والمذاع عبر قناة "النهار"،:"  أن الدولة المصرية بحدودها القطرية أعتبرها بيتي، ولو أن أي شخص حاول أن يعتدي عليك في بيتك، فمن الطبيعي أن تهب للدفاع عنه.

ونوه إلى أنه يحق للدولة أن تتخذ كل الوسائل التي تحمي بها نفسها، ولو اشتد الأذى على الشخص فهنا يكون الحكم من قتل دون ماله وعرضه فهو شهيد.

 وأردف أنه منذ أن تولى الرئيس السيسي رئاسة مصر، والدولة تخطو خطوات كبيرة في سبيل حماية أمنها القومي.
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