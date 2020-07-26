رضا عبدالعال: تصريحات فاروق جعفر ليس لها علاقة بأحقية الزمالك في لقب نادي القرن.. فيديو

قال رضا عبدالعال، لاعب الأهلي والزمالك السابق، إن تصريحات فاروق جعفر ليست لها علاقة بأحقية القلعة البيضاء بالحصول على لقب نادي القرن الأفريقي.









وأضاف رضا عبد العال فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق المذاع على قناة "Ten": "فاروق جعفر تحدث عن جميع الأندية المصرية فى أفريقيا وليس القلعة البيضاء فقط، إلى جانب المنتخب الوطني، لا يوجد أى مباراة جامل فيها الحكام الزمالك على الإطلاق".





وتابع: "نادي الزمالك كان لا يحتاج أى مساعدة خارجية خلال مبارياته.. لاعبو الزمالك كان لديهم إمكانيات هائلة ليس بحاجة إلى مجاملة الحكام".



