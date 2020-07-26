بلا رحمة.. إهانات وهجوم قاس على فتاة صماء بسبب الكمامة| فيديو





تعرضت فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا فقط لوصلة مؤلمة من الإساءة اللفظية على متن القطار بعد أن رفعت الكمامة عن وجهها لوهلة حتى تتمكن أختها الصماء من قراءة شفتيها.





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كانت «كارولينا باكينايت» التي تعاني من متلازمة أوشر، تسافر إلى ساوثبورت مع أختها الصغيرة سولي وكلبها التوجيهي عندما شنت عليها إحدى الركاب هجومًا بلا رحمة.





حاولت كارولينا أن توضح للمرأة القاسية التي راحت تسئ إليهما بلا رحمة أنها تعاني من ضعف السمع والبصر، وهذا سبب رفع أختها للكمامة من أجل أن تفهم ما تقوله.





إلا أن المرأة رفضت قبول تفسيرها واتهمتها بقول "الهراء"، فقامت الفتاة بتسجيل إهاناتها المتواصلة من خلال هاتفها المحمول أثناء سفرهم في قطار ميرسيريل من محطة ليفربول المركزية.









يمكن سماع المرأة في مقطع مدته دقيقتان تتساءل عما إذا كانت السيدة باكينايت في الحقيقة "صماء" بعد أن تمكنت من الرد على تعليقاتها.



