دب ضخم يستمتع بالمياه الباردة والنوم في حديقة سيدة.. فيديو

تعرضت إحدى السيدات لموقف غريب، حيث تفاجأت بدب ضخم مستلقيا لأخذ قيلولته في حديقة منزلها، فلم يجد الدب البري مكانا ملائما للاستراحة أكثر من النوم في المياه الباردة بحمام سباحة للأطفال بحديقة منزلية في ولاية فرجينيا الأمريكية.









ووفقا لشبكة سي إن إن الأمريكية، تفاجأت السيدة الأمريكية ريجينا كيلر بوجود دب أسود كبير نائما في حمام سباحة صغير - للأطفال -وضعته في حديقة المنزل، في 19 يوليو الجاري عندما كانت تسقي الزهور.









لم تفزع ريجينا واستقبلت وجود الدب بصدر رحب، وظلت تراقبه خلف باب المنزل، حيث تجول في الحديقة ثم صعد المسبح وظل يلعب بالمياه بقدميه، واسترخى وهو منتعشا ونام.









التقطت صاحبة المنزل العديد من الصور للدب وهو نائما كالأطفال في المياه الباردة بحمام السباحة الصغير، وتقول: "كان من الرائع أن أراه مستمتعا عن قرب ومن الجيد أني أمتلك كاميرا لتصويره وهو نائما لمدة ساعة".









لم يستيقظ الدب إلا بعد سماعه صوت الأحفاد الصغار لصاحبة المنزل الذين وصلوا ومعهم كلابهم الخاصة.









وجود الحيوانات في حديقتها الخاصة أمرا ليس جديدا، خاصة وأن منزلها يقع بالقرب من غابة جورج واشنطن في فورت فالي، بولاية فيرجينيا، وهي معتادة على مرور الكثير من الحيوانات بحديقتها الخاصة، مثل الدببة، الغزلان، الثعالب والسناجب.











